JDA Good News: जयपुर में बनेंगे ‘सिग्नल-फ्री यू-टर्न’, टोंक रोड-गोपालपुरा बाइपास पर बंद होंगे कट, यहां बनेंगे 4 बॉक्स कल्वर्ट

JDA's New Traffic Plan: जयपुर शहर में सुगम राह के लिए टोंक रोड और सहकार मार्ग जैसे मुख्य मार्गों के मीडियन कट्स बंद होंगे। इन मार्गों पर यू-टर्न विकसित किए जाएंगे। साथ ही प्रमुख मार्गों के मुख्य चौराहों के जंक्शनों में सुधार के काम होंगे। द्रव्यवती नदी के आसपास कॉलोनियों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए चार जगहों पर नए बॉक्स कल्वर्ट (छोटे पुल) बनाए जाएंगे। यह निर्णय जेडीए में गुरुवार को हुई ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की 94वीं बैठक में लिए गए।