Patrika Impact: खबरों से आया बदलाव सुधरी सड़कें और नहरें, हर्षाए खेत-खलिहान, पढ़ें, खबरों का खेती किसानी पर इंपैक्ट

Patrika Foundation Day: राजस्थान पत्रिका जनता की आवाज और किसानों की उम्मीदों का सबसे भरोसेमंद मंच है। चाहे खेती में पानी की कमी हो, मंडी शुल्क की बढ़ती मार हो, फसलों का सही मूल्य न मिलना हो या नहर-तालाब की दुर्दशा, पत्रिका में जैसे ही कोई मुद्दा प्रमुखता से छपता है, सरकार और प्रशासन तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। जनहित में निर्णय होते हैं, नीतियां बदलती हैं और किसानों के हित में ठोस कदम उठाए जाते हैं। यही वजह है कि पाठक आज भी यकीन से कहते हैं, 'पत्रिका में खबर छपते ही असर दिखता है।"