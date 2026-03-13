13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Patrika Impact: खबरों से आया बदलाव सुधरी सड़कें और नहरें, हर्षाए खेत-खलिहान, पढ़ें, खबरों का खेती किसानी पर इंपैक्ट

Patrika Foundation Day: राजस्थान पत्रिका जनता की आवाज और किसानों की उम्मीदों का सबसे भरोसेमंद मंच है। चाहे खेती में पानी की कमी हो, मंडी शुल्क की बढ़ती मार हो, फसलों का सही मूल्य न मिलना हो या नहर-तालाब की दुर्दशा, पत्रिका में जैसे ही कोई मुद्दा प्रमुखता से छपता है, सरकार और प्रशासन तुरंत सक्रिय हो जाते हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Mar 13, 2026

पत्रिका बना किसानों की उम्मीदों का भरोसेमंद मंच, पत्रिका फाइल फोटो

पत्रिका बना किसानों की उम्मीदों का भरोसेमंद मंच, पत्रिका फाइल फोटो

Patrika Foundation Day: राजस्थान पत्रिका जनता की आवाज और किसानों की उम्मीदों का सबसे भरोसेमंद मंच है। चाहे खेती में पानी की कमी हो, मंडी शुल्क की बढ़ती मार हो, फसलों का सही मूल्य न मिलना हो या नहर-तालाब की दुर्दशा, पत्रिका में जैसे ही कोई मुद्दा प्रमुखता से छपता है, सरकार और प्रशासन तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। जनहित में निर्णय होते हैं, नीतियां बदलती हैं और किसानों के हित में ठोस कदम उठाए जाते हैं। यही वजह है कि पाठक आज भी यकीन से कहते हैं, 'पत्रिका में खबर छपते ही असर दिखता है।"

दुनिया में महकेगी हमारे धनिये की खुशबू

अभियानः पत्रिका ने धनिये के उत्पादन को बढ़ावा देने की मांग को प्रमुखता से उठाया था। कोटा पत्रिका की निरंतर कवरेज और दबाव से सरकार पर असर पड़ा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फरवरी 2026 में विधानसभा में घोषणा की, मंडी शुल्क 0.50 फीसदी और आढ़त एक फीसदी कर दी गई। इससे हाड़ौती क्षेत्र में धनिये का रकबा और कारोबार बढ़ेगा।

23 गांवों को मिलेगा पेयजल और खेती के लिए पानी

चित्तौड़गढ़ पत्रिका की लगातार खबरों और दबाव से बजट घोषणा गर विधायक के निर्देश पर सिंचाई विभाग तुरंत सक्रिय हुआ। अब नहर के पूर्ण पुनरुद्धार के लिए डीपीआर तैयार हो रही है। इससे 23 गांवों की खेती को पर्याप्त पानी मिलेगा, फसल उत्पादन बढ़ेगा।

पांच करोड़ में बनेगा किन्नू प्रोसेसिंग प्लांट

श्रीगंगानगर किन्नू के लिए प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होने से बी व सी कैटेगरी के किशु को भाव नहीं मिलता है। पत्रिका के अपनी उपज अपना उद्योग अभियान के बाद श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजना के तहत इस प्लांट के लिए पांच करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

सुरक्षित होगा पलाश किया जाएगा बीज संग्रहण, पौध होगी तैयार

डूंगरपुर में दुर्लभ पीले पलाश पेड़ के अस्तित्व पर खतरे की कहानी को प्रमुखता से प्रकाशित किया। पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टीम ने बीज संग्रहण के बाद 1000 पौधे तैयार करने की योजना बनाई, ताकि पेड़ सुरक्षित रहें और उनका परिवार बढ़े। साथ ही पर्यावरण भी सुरक्षित हो सकेगा। इससे स्थानीय किसान खुश हैं।

तालाबों का भी किया जाएगा सीमांकन

टोंक राजस्थान पत्रिका ने तालाब को सरकारी भूमि पर जेसीबी से अवैध खुदाई, प्लॉट बिक्री और कॉलोनी विकसित करने की गैरकानूनी गतिविधि को उजागर किया। पत्रिका की खबर पर नगर परिषद की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य रुकवाया।

लगाई जाएगी 150 करोड़ की प्रोसेसिंग यूनिट

सवाई माधोपुर राजस्थान पत्रिका ने अमरूद की पैदावार के बावजूद प्रोसेसिंग यूनिट न होने से किसानों को हो रहे नुकसान की समस्या को उठाया। जिसके बाद कृषि मंत्री ने 150 करोड़ रुपए की प्रोसेसिंग यूनिट जिले में लगाए जाने की घोषणा की।

खेती के लिए औद्योगिक पार्क खेती से किसानों में अब आएगी खुशहाली

अभियानः बारिश से नुकसान, बाजार की कमी से किसानों की परेशानी को प्रकाशित किया। चौमूं पत्रिका की निरंतर कवरेज के बाद राज्य बजट 2026-27 में सरकार ने चौमूं क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना, सड़क-बिजली-पानी जैसी आधारभूत सुविधाएं, 500 हेक्टेयर तक फूल खेती विस्तार, पुलिस थाना, जीएसएस, और प्रोसेसिंग सुविधाओं की धोषणा की।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News: उद्योगों के लिए खुशखबरी, राजस्थान सरकार ने बदली निवेश प्रोत्साहन योजना; अब मिलेगा ज्यादा लाभ
जयपुर
Textile Industry

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

कर्पूर चंद्र कुलिश जन्मशती वर्ष

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Mar 2026 08:30 am

Published on:

13 Mar 2026 08:27 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Patrika Impact: खबरों से आया बदलाव सुधरी सड़कें और नहरें, हर्षाए खेत-खलिहान, पढ़ें, खबरों का खेती किसानी पर इंपैक्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कर्पूर चंद्र कुलिश जन्मशती वर्ष

LPG Shortage: रसोई गैस किल्लत पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने डबल इंजन बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

LPG Shortage
जयपुर

गैस सिलेंडर सप्लाई पर कलक्टर की ओर से अच्छी पहल, लाखों परिवारों के लिए फायदे की खबर

LPG cylinders
जयपुर

Rajasthan LPG Crisis: पत्रिका सर्वे का चौंकाने वाला खुलासा, 45% को लंबा इंतजार और 15% को ‘ब्लैक’ ऑफर

Rajasthan LPG Crisis
जयपुर

JDA Good News: जयपुर में बनेंगे ‘सिग्नल-फ्री यू-टर्न’, टोंक रोड-गोपालपुरा बाइपास पर बंद होंगे कट, यहां बनेंगे 4 बॉक्स कल्वर्ट

JDA Good News
जयपुर

Weather Update : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, राजस्थान में 2 दिन अंधड़ और जोरदार बारिश का अलर्ट

Weather Update Meteorological Department New Prediction Rajasthan Two Days 14-15 March Dust Storms and Rain Alert
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.