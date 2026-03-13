Weather Update : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, राजस्थान में 2 दिन अंधड़ और जोरदार बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में यानि गुरुवार को अधिकतर शहराें में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश में दिन का पारा सामान्य से 7 डिग्री तक अधिक रहा। बाड़मेर में सबसे अधिक दिन का पारा 39.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। फलोदी में सबसे अधिक रात का पारा 25.4 डिग्री दर्ज किया गया।