13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan LPG Crisis: पत्रिका सर्वे का चौंकाने वाला खुलासा, 45% को लंबा इंतजार और 15% को ‘ब्लैक’ ऑफर

Patrika LPG Crisis Survey: राजस्थान में एलपीजी संकट गहराता जा रहा है। पत्रिका सर्वे के मुताबिक 45% उपभोक्ता एक सप्ताह से ज्यादा समय से सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। 72.5% लोगों को एजेंसी से ‘स्टॉक नहीं’ कहकर लौटाया गया, जबकि 15% मामलों में ब्लैक में सिलेंडर देने के आरोप सामने आए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Mar 13, 2026

Rajasthan LPG Crisis

Rajasthan LPG Crisis (Patrika File Photo)

Rajasthan LPG Crisis: जयपुर: राजस्थान के विभिन्न जिलों में गैस सिलेंडरों के लिए उपभोक्ताओं की परेशानी अब एक बड़े संकट का रूप लेती जा रही है। 'पत्रिका' के एक विशेष सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, आधे से अधिक उपभोक्ताओं को एक सिलेंडर के लिए एक सप्ताह से भी ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं, दो तिहाई से ज्यादा लोगों को एजेंसी से 'स्टॉक नहीं है' या 'गाड़ी नहीं आई' जैसे बहाने सुनकर खाली हाथ लौटना पड़ा है।

इंतजार एक सप्ताह से अधिक

45 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने बताया कि वे एक सिलेंडर के लिए एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से इंतजार कर रहे हैं। वहीं, 32.5 प्रतिशत उपभोक्ता पिछले चार से सात दिनों से अपने रिफिल का इंतजार कर रहे हैं।

गाड़ी नहीं आई…

72.5 प्रतिशत ग्राहकों ने रिपोर्ट किया कि जब वे एजेंसी गए तो उन्हें 'स्टॉक खत्म है' या 'पीछे से गाड़ी नहीं आई' कहकर खाली हाथ लौटा दिया गया।

ब्लैक का खेल

15 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्हें सिलेंडर की तुरंत डिलीवरी के लिए अतिरिक्त पैसे (ब्लैक या प्रीमियम) देने का ऑफर मिला। इसमें 60% मामले एजेंसी के कर्मचारियों से संबंधित थे, जबकि 40% मामले डिलीवरी कर्मियों द्वारा प्रीमियम पर सिलेंडर देने के थे। सवाई माधोपुर और जयपुर में ऐसे मामले सामने आए हैं।

कई जिलों में संकट

सर्वे में सर्वाधिक शिकायतें जयपुर, जोधपुर, अलवर और टोंक से मिली हैं। श्रीगंगानगर, पाली, राजसमंद और बूंदी से भी उपभोक्ताओं ने रिफिल कराने में परेशानी की जानकारी दी है। कुछ जिलों में उपभोक्ताओं को झूठे मैसेज मिल रहे हैं कि उन्होंने अपनी वार्षिक सिलेंडर सीमा पूरी कर ली है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था।

ये भी पढ़ें

Rajasthan LPG Crisis: हर दहलीज पर आफत की दस्तक, सरकार ने रद्द की अफसरों की छुट्टियां, जानें कब सुधरेंगे हालात
जयपुर
Rajasthan LPG Crisis Govt Cancels Officers Leave as Gas Shortage Hits Hotels Industry Relief Uncertain

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 08:37 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan LPG Crisis: पत्रिका सर्वे का चौंकाने वाला खुलासा, 45% को लंबा इंतजार और 15% को ‘ब्लैक’ ऑफर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

LPG Shortage: रसोई गैस किल्लत पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने डबल इंजन बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

LPG Shortage
जयपुर

गैस सिलेंडर सप्लाई पर कलक्टर की ओर से अच्छी पहल, लाखों परिवारों के लिए फायदे की खबर

LPG cylinders
जयपुर

JDA Good News: जयपुर में बनेंगे ‘सिग्नल-फ्री यू-टर्न’, टोंक रोड-गोपालपुरा बाइपास पर बंद होंगे कट, यहां बनेंगे 4 बॉक्स कल्वर्ट

JDA Good News
जयपुर

Patrika Impact: खबरों से आया बदलाव सुधरी सड़कें और नहरें, हर्षाए खेत-खलिहान, पढ़ें, खबरों का खेती किसानी पर इंपैक्ट

पत्रिका बना किसानों की उम्मीदों का भरोसेमंद मंच, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

Weather Update : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, राजस्थान में 2 दिन अंधड़ और जोरदार बारिश का अलर्ट

Weather Update Meteorological Department New Prediction Rajasthan Two Days 14-15 March Dust Storms and Rain Alert
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.