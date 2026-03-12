12 मार्च 2026,

गुरुवार

जयपुर

Rajasthan LPG Crisis: आज-कल में ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी बंद! खाली हुए होटलों के सिलेंडर, मचा हड़कंप

Online Food Delivery: होटलों से ऑनलाइन फूड डिलीवरी की जाती है। होटल-रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि सिलेंडर का स्टॉक अब न के बराबर है और आज या कल में ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी बंद हो सकती हैं।

जयपुर

image

Arvind Rao

Mar 12, 2026

Rajasthan LPG Crisis Jaipur Online Food Delivery May Stop Soon as Hotels and Restaurants Run Out of Gas Cylinders

Online Food Delivery May Stop Soon (Photo-AI)

Online Food Delivery in Jaipur: राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी किल्लत के कारण फूड इंडस्ट्री गैस सिलेंडर के लिए जूझ रही है। शहर के होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने स्पष्ट किया है कि उनके पास अब गैस का स्टॉक खत्म हो चुका है, जिससे आज या कल में ऑनलाइन फूड डिलीवरी बंद की जा सकती है।

जगतपुरा सहित जयपुर के कई क्षेत्रों में किचन बंद होने की कगार पर हैं। होटल कर्मचारियों और संचालकों ने अपनी पीड़ा साझा की है।

क्यों हो रही है गैस की भारी कमी?

वैश्विक तनाव (पश्चिम एशिया संघर्ष): इजराइल-ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ईंधन आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, जो इस युद्ध के कारण प्रभावित हुआ है।

सरकार की प्राथमिकता (घरेलू उपभोक्ता): केंद्र और राज्य सरकार ने एक आपातकालीन आदेश के तहत घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है। तेल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि पहले घरों का चूल्हा जलना चाहिए, जिससे कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई में कटौती की गई है।

जमाखोरी और कालाबाजारी: किल्लत की खबरों के बीच कई जगह सिलेंडरों की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतें भी सामने आई हैं, जिससे सामान्य संचालकों तक सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहे हैं।

सरकार का पक्ष और समाधान की उम्मीद

राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस स्थिति पर हाई-लेवल मीटिंग की है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि प्रदेश में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।

सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि गैस की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए और राशनिंग के जरिए आपूर्ति सुचारू की जाए। तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) ने रिफाइनरीज में उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3 से 5 दिनों में कॉमर्शियल सप्लाई को धीरे-धीरे बहाल किया जाएगा। हालांकि, पूरी तरह सामान्य होने में थोड़ा और समय लग सकता है।

आम जनता पर असर

जयपुर के करीब 7,000 रेस्टोरेंट्स और ढाबों पर इस संकट का सीधा असर है। लोग अब वैकल्पिक माध्यमों जैसे इंडक्शन या कोयले पर निर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारी मात्रा में खाना बनाने के लिए ये नाकाफी साबित हो रहे हैं।

सिलेंडर का स्टॉक अब न के बराबर बचा है। हम जैसे-तैसे काम चला रहे थे, लेकिन अब कोई विकल्प नहीं बचा। अगर आज शाम तक आपूर्ति सुचारू नहीं हुई, तो हमें मजबूरी में ऑनलाइन ऑर्डर लेना बंद करना पड़ेगा।

-अजय, कर्मचारी (जगतपुरा)

गैस सिलेंडर सप्लाई में देरी हो रही है। इस वजह से कार्य संचालन के लिए अव्यवस्था उत्पन्नन हो रही है। सरकार से मांग है कि गैस सिलेंडर आपूर्ति की व्यवस्था सुचारू करवाए।

-रविकांत शर्मा, होटल संचालक (जयपुर)

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

सरकार ने दी बड़ी Good News : चार दिन बाद से शुरू हो रहे नामांकन, कर लें सुनहरे भविष्य की तैयारी

CM Bhajan Lal announces on Rajasthan government second anniversary worth Rs 20,000 crore development works will be gift
जयपुर

RBSE 10th Result: 10,00,000 से अधिक विद्यार्थियों की धड़कनें तेज, पहली बार 12वीं से पहले आएगा 10 वीं बोर्ड का परिणाम

जयपुर

Garh Ganesh Temple Jaipur : जयपुर की जनता के लिए अच्छी न्यूज, गढ़ गणेश मंदिर के लिए रोपवे निर्माण का रास्ता खुला

Jaipur people Good news Now Garh Ganesh Temple ropeway will be constructed
जयपुर

Rajasthan: LPG सप्लाई पर आया कलक्टर का नया आदेश, हर परिवार के लिए जानना जरूरी…

LPG Cylinder Crisis
जयपुर

LPG Crisis Impact : कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रुकने का दुष्प्रभाव, जयपुर का बोरोसिल प्लांट बंद; 3,000 मजदूरों को निकाला

Rajasthan Commercial LPG supply stopping affected Jaipur Borosil plant shut down 3,000 workers fired
जयपुर
