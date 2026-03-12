Rajasthan LPG Crisis: आज-कल में ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी बंद! खाली हुए होटलों के सिलेंडर, मचा हड़कंप

सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि गैस की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए और राशनिंग के जरिए आपूर्ति सुचारू की जाए। तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) ने रिफाइनरीज में उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3 से 5 दिनों में कॉमर्शियल सप्लाई को धीरे-धीरे बहाल किया जाएगा। हालांकि, पूरी तरह सामान्य होने में थोड़ा और समय लग सकता है।