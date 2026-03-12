RBSE 10th Result: 10,00,000 से अधिक विद्यार्थियों की धड़कनें तेज, पहली बार 12वीं से पहले आएगा 10 वीं बोर्ड का परिणाम

इस बार उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का काम तेज गति से किया जा रहा है। बोर्ड ने कॉपियों की जांच के लिए प्रदेशभर में 30 हजार 915 परीक्षकों को लगाया है, जो लगातार मूल्यांकन कार्य में जुटे हुए हैं। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुसार परिणाम जल्द जारी करने की तैयारी की जा रही है, ताकि विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई की योजना बनाने में समय मिल सके।