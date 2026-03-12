न्यूयॉर्क की डिजाइनर जयपुर को देख हुई फिदा, ‘लुटा’ दिए 54 लाख रुपए, जानें क्या-क्या खरीदा

New York Designer (Photo Instagram)
Foreign Women Jaipur Trip: राजस्थान की पिंक सिटी यानी जयपुर अपनी विरासत, कला और खासकर कीमती रत्नों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हाल ही में न्यूयॉर्क की एक जानी-मानी डिजाइनर केटी ने अपनी 10 दिनों की जयपुर यात्रा का लेखा-जोखा सोशल मीडिया पर साझा किया।
बता दें कि केटी द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया लेखा-जोखा सबको हैरान कर दिया है। केटी ने अपनी नई ज्वेलरी और कपड़ों के कलेक्शन के लिए कच्चा माल खरीदने के उद्देश्य से इस यात्रा पर 54 लाख रुपए (लगभग 59,250 डॉलर) से अधिक खर्च किए।
केटी की यह यात्रा केवल घूमने-फिरने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्रोफेशनल थी। न्यूयॉर्क से जयपुर तक के सफर और वहां के वीआईपी अनुभवों पर उन्होंने मोटा पैसा खर्च किया। न्यूयॉर्क से जयपुर की हवाई यात्रा के लिए उन्होंने लगभग 6,000 डॉलर (करीब 5.5 लाख रुपए) खर्च किए। 10 दिनों के दौरान होटल में ठहरने, स्थानीय परिवहन, भोजन और अन्य गतिविधियों का खर्च लगभग 3,250 डॉलर (करीब 3 लाख रुपए) रहा।
एक डिजाइनर के लिए जयपुर की असली चमक उसके बाजारों में मिलने वाले रत्नों और हाथ से बने कपड़ों में होती है। केटी के इस दौरे का सबसे बड़ा हिस्सा रॉ मैटेरियल (कच्चा माल) की खरीदारी में गया।
उन्होंने अपने आगामी लग्जरी कलेक्शन के लिए सोने, चांदी और दुर्लभ कीमती पत्थरों के साथ-साथ विशेष राजस्थानी कपड़ों का चयन किया। इन सामग्रियों की खरीद पर उन्होंने 50,000 डॉलर (लगभग 45 लाख रुपए) का भारी निवेश किया। केटी का कहना है कि यह केवल खर्च नहीं, बल्कि उनके ब्रांड के भविष्य के लिए एक 'सोची-समझी पूंजी' है।
केटी की यह कहानी यह दर्शाती है कि एक हाई-एंड डिजाइन ब्रांड चलाने के पीछे कितनी वित्तीय जोखिम और मेहनत होती है। अक्सर लोग केवल अंतिम उत्पाद को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की सोर्सिंग, यात्रा और गुणवत्तापूर्ण सामग्री जुटाने की लागत छिपी रहती है। जयपुर जैसे शहर से बेहतरीन सामान चुनना एक कला है, जिसमें समय और पैसा दोनों लगते हैं।
जैसे ही केटी ने अपने खर्चों का ब्यौरा साझा किया, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। कई लोगों ने केटी को जयपुर आने के लिए बधाई दी और उनके काम की सराहना की।
नेटिजन्स ने उनके सफर को 'अमेजिंग' बताया और उम्मीद जताई कि उन्हें जयपुर के बाजारों में अच्छा अनुभव मिला होगा। कई स्थानीय लोगों ने उन्हें दोबारा भारत आने का निमंत्रण भी दिया।
केटी की यह यात्रा जयपुर की वैश्विक साख को और मजबूत करती है। यह दिखाता है कि आज भी दुनिया भर के क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए जयपुर रत्नों और कला का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। 54 लाख का यह निवेश न केवल उनके ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि स्थानीय कारीगरों और व्यापार को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है।
