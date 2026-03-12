12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

न्यूयॉर्क की डिजाइनर जयपुर को देख हुई फिदा, ‘लुटा’ दिए 54 लाख रुपए, जानें क्या-क्या खरीदा

जयपुर की रत्न और हस्तशिल्प परंपरा फिर चर्चा में है। न्यूयॉर्क की डिजाइनर केटी ने 10 दिन के दौरे में ज्वेलरी और कपड़ों के कच्चे माल पर करीब 54 लाख रुपए खर्च किए। सोशल मीडिया पर शेयर की गई इस यात्रा ने जयपुर की वैश्विक पहचान को फिर उजागर किया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Mar 12, 2026

New York Designer Spends 54 Lakh in Jaipur on Gems and Textiles During 10 Day Sourcing Trip for Luxury Collection

New York Designer (Photo Instagram)

Foreign Women Jaipur Trip: राजस्थान की पिंक सिटी यानी जयपुर अपनी विरासत, कला और खासकर कीमती रत्नों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हाल ही में न्यूयॉर्क की एक जानी-मानी डिजाइनर केटी ने अपनी 10 दिनों की जयपुर यात्रा का लेखा-जोखा सोशल मीडिया पर साझा किया।

बता दें कि केटी द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया लेखा-जोखा सबको हैरान कर दिया है। केटी ने अपनी नई ज्वेलरी और कपड़ों के कलेक्शन के लिए कच्चा माल खरीदने के उद्देश्य से इस यात्रा पर 54 लाख रुपए (लगभग 59,250 डॉलर) से अधिक खर्च किए।

यात्रा और ठहरने का खर्च

केटी की यह यात्रा केवल घूमने-फिरने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्रोफेशनल थी। न्यूयॉर्क से जयपुर तक के सफर और वहां के वीआईपी अनुभवों पर उन्होंने मोटा पैसा खर्च किया। न्यूयॉर्क से जयपुर की हवाई यात्रा के लिए उन्होंने लगभग 6,000 डॉलर (करीब 5.5 लाख रुपए) खर्च किए। 10 दिनों के दौरान होटल में ठहरने, स्थानीय परिवहन, भोजन और अन्य गतिविधियों का खर्च लगभग 3,250 डॉलर (करीब 3 लाख रुपए) रहा।

रत्न और कपड़े

एक डिजाइनर के लिए जयपुर की असली चमक उसके बाजारों में मिलने वाले रत्नों और हाथ से बने कपड़ों में होती है। केटी के इस दौरे का सबसे बड़ा हिस्सा रॉ मैटेरियल (कच्चा माल) की खरीदारी में गया।

उन्होंने अपने आगामी लग्जरी कलेक्शन के लिए सोने, चांदी और दुर्लभ कीमती पत्थरों के साथ-साथ विशेष राजस्थानी कपड़ों का चयन किया। इन सामग्रियों की खरीद पर उन्होंने 50,000 डॉलर (लगभग 45 लाख रुपए) का भारी निवेश किया। केटी का कहना है कि यह केवल खर्च नहीं, बल्कि उनके ब्रांड के भविष्य के लिए एक 'सोची-समझी पूंजी' है।

रचनात्मक उद्यमिता की चुनौतियां

केटी की यह कहानी यह दर्शाती है कि एक हाई-एंड डिजाइन ब्रांड चलाने के पीछे कितनी वित्तीय जोखिम और मेहनत होती है। अक्सर लोग केवल अंतिम उत्पाद को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की सोर्सिंग, यात्रा और गुणवत्तापूर्ण सामग्री जुटाने की लागत छिपी रहती है। जयपुर जैसे शहर से बेहतरीन सामान चुनना एक कला है, जिसमें समय और पैसा दोनों लगते हैं।

इंटरनेट पर प्रतिक्रियाएं

जैसे ही केटी ने अपने खर्चों का ब्यौरा साझा किया, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। कई लोगों ने केटी को जयपुर आने के लिए बधाई दी और उनके काम की सराहना की।

नेटिजन्स ने उनके सफर को 'अमेजिंग' बताया और उम्मीद जताई कि उन्हें जयपुर के बाजारों में अच्छा अनुभव मिला होगा। कई स्थानीय लोगों ने उन्हें दोबारा भारत आने का निमंत्रण भी दिया।

केटी की यह यात्रा जयपुर की वैश्विक साख को और मजबूत करती है। यह दिखाता है कि आज भी दुनिया भर के क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए जयपुर रत्नों और कला का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। 54 लाख का यह निवेश न केवल उनके ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि स्थानीय कारीगरों और व्यापार को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के मशहूर सूफी गायक सावन खां का निधन, 50 देशों में गूंजी थी जिनकी आवाज, फिल्म में भी बिखेरा था जादू
जैसलमेर
Sufi Singer Sawan Khan Dabri Passes Away Took Rajasthani Folk Music to Global Stage Performances 50 Countries

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 03:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / न्यूयॉर्क की डिजाइनर जयपुर को देख हुई फिदा, ‘लुटा’ दिए 54 लाख रुपए, जानें क्या-क्या खरीदा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

धरती का भार न समझें बढ़ती हुई आबादी को

ओपिनियन

Dandi March : दांडी मार्च दिवस पर गरजे अशोक गहलोत, कहा- देश में अघोषित आपातकाल जैसा माहौल

Ashok Gehlot roared on Dandi March Day Said An undeclared emergency like atmosphere has been created in country
जयपुर

स्मृति में…कुलिशजी के सम्मान में युवाओं ने आयोजित की थी 285KM की ‘उल्टी दौड़’

Kulish Ji
ओपिनियन

परिणाम तो तुरंत, लेकिन उसके पीछे वास्तविक मेहनत नहीं

ओपिनियन

मुफ्त योजनाओं की राजनीति: बढ़ता कर्ज बोझ और कुर्बान होते जंगल

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.