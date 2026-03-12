Dandi March : दांडी मार्च दिवस पर गरजे अशोक गहलोत, कहा- देश में अघोषित आपातकाल जैसा माहौल

Dandi March : राजस्थान की राजधानी जयपुर में 'दांडी मार्च' दिवस पर गुरुवार को 'मौन शांति मार्च' निकाला गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि दांडी मार्च केवल नमक कानून के विरुद्ध आंदोलन नहीं था, बल्कि अन्याय और दमनकारी नीतियों के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसक प्रतिरोध था।