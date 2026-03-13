PM Kisan Yojana: राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, आज जारी होगी 22वीं किस्त, खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों (2-2 हजार रुपए) में प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार अब तक 21 किस्तों के माध्यम से देश के किसानों को 4.09 लाख करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि भेज चुकी है।