11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Rajasthan Weather: राजस्थान में अचानक बदलने वाला है मौसम, पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर, बारिश-ओलों की चेतावनी

Rajasthan Rain: राजस्थान में 14 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से भरतपुर और आसपास के जिलों में आंधी, बारिश और ओलों की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

भरतपुर

image

Rakesh Mishra

Mar 11, 2026

Rajasthan weather, Rajasthan storm, Rajasthan rain, Rajasthan hail, Bharatpur weather, Bharatpur storm, Bharatpur rain, Bharatpur hail, Western Disturbance Rajasthan, March weather Rajasthan, Temperature drop Rajasthan, Dhaulpur weather, Karauli weather, Sawai Madhopur weather, Meteorological Department Rajasthan

फाइल फोटो- पत्रिका

IMD Rajasthan Weather Alert: राजस्थान में लगातार बढ़ती गर्मी और तेज हवाओं के बीच मौसम विभाग ने 14 मार्च को भरतपुर संभाग सहित राज्य के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की चेतावनी जारी की है। इसके चलते मौसम विभाग ने संभाग के भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर और सवाईमाधोपुर जिलों में बारिश और ओलों की संभावना जताई है।

आंधी-बारिश की चेतावनी

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 14 और 15 मार्च को इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं बिजली कड़ने के साथ हल्की आंधी-बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है। विभाग ने बताया कि राज्य के कुल 19 जिलों में बारिश की संभावना है, जिससे मार्च की गर्मी में कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि, अचानक बदलते मौसम और तेज हवाओं के कारण किसानों और ग्रामीण इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

यह वीडियो भी देखें

पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय

विशेषज्ञों ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में अस्थिरता रहेगी, इसलिए लोगों को विद्युत उपकरणों से दूर रहने और ओले व आंधी के समय बाहर निकलने से बचने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग की यह चेतावनी इस बात की ओर भी इशारा करती है कि राजस्थान में मार्च के अंत तक बदलते मौसम और संभावित वर्षा का दौर जारी रह सकता है, जिससे गर्मी की तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Jhunjhunu News: शादी में छाए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ढोल बजाकर बढ़ाया मेहमानों का उत्साह, वीडियो वायरल
झुंझुनू
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। फोटो- पत्रिका

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 03:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Rajasthan Weather: राजस्थान में अचानक बदलने वाला है मौसम, पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर, बारिश-ओलों की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Highway : राजस्थान में इन 2 जिलों के बीच बनेगा फोरलेन हाईवे, डीपीआर भेजी है बस मंजूरी का इंतजार

Rajasthan these two districts Bharatpur Alwar built four-lane highway DPR has been submitted approval is awaited
भरतपुर

Bharatpur : भरतपुर में नॉन वेंडिंग जोन से हटाया गया अतिक्रमण, फिर नगर निगम आयुक्त ने दिया बड़ा तोहफा

Bharatpur non-Vending zone Encroachment removed then Municipal Commissioner gave a big gift
भरतपुर

College PTI Recruitment : राजस्थान में कॉलेज पीटीआइ भर्ती में बड़ा खेल, राहत नहीं मिली तो प्रदेश के कई अभ्यर्थी हो जाएंगे बाहर

Rajasthan college PTI recruitment Big game If relief is not given the state candidates will be out
भरतपुर

Bharatpur : भरतपुर में महंगे सिलेंडर ने बढ़ाई बेचैनी, विभाग बोला- घबराने की जरूरत नहीं

Bharatpur Expensive cylinders caused uneasiness department said there is no need to panic
भरतपुर

Nasir–Junaid Murder Case : बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर जेल से बाहर आया मोनू मानेसर, गौसेवकों का काफिला हरियाणा से लेने पहुंचा

Nasir–Junaid Murder Case Monu Manesar came out Bharatpur jail wearing a bulletproof jacket cow protectors convoy arrived from Haryana to pick him up
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.