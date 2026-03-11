Rajasthan Weather: राजस्थान में अचानक बदलने वाला है मौसम, पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर, बारिश-ओलों की चेतावनी

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 14 और 15 मार्च को इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं बिजली कड़ने के साथ हल्की आंधी-बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है। विभाग ने बताया कि राज्य के कुल 19 जिलों में बारिश की संभावना है, जिससे मार्च की गर्मी में कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि, अचानक बदलते मौसम और तेज हवाओं के कारण किसानों और ग्रामीण इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।