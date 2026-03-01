Jhunjhunu News: शादी में छाए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ढोल बजाकर बढ़ाया मेहमानों का उत्साह, वीडियो वायरल

समारोह के दौरान जब पारंपरिक संगीत और ढोल की थाप गूंजने लगी तो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने ढोल थामकर बजाना शुरू कर दिया। उनके इस अंदाज को देखकर समारोह में मौजूद लोग उत्साहित हो उठे। कुछ ही देर में पूरा माहौल उत्सवमय हो गया और मेहमान भी संगीत की धुन पर झूमते नजर आए।