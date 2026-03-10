10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

PM Kusum Scheme : राजस्थान में ‘पीएम कुसुम’ मुरझाई, योजना की प्रगति रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

PM Kusum Scheme : सौर ऊर्जा में राजस्थान कैसे नम्बर वन होगा? प्रधानमंत्री कुसुम योजना की प्रगति रिपोर्ट में हुए खुलासे ने विभाग की कार्यप्रणाली का पूरा चिट्ठा खोल दिया। पढ़ें राजस्थान में प्रधानमंत्री कुसुम योजना का हाल।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 10, 2026

Rajasthan withers PM Kusum scheme progress report Big revelation

फाइल फोटो पत्रिका

PM Kusum Scheme : राजस्थान एक तरफ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सिरमौर बनने का सपना देख रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कुसुम योजना की 'कछुआ चाल' ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालिया प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश की कुल उपलब्धि महज 12.68 प्रतिशत पर सिमट गई है।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत राजस्थान के अलग-अलग जिलों में 33/11 केवी के पांच किलोमीटर दायरे में 0.5 मेगावाट से दो मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने थे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि प्रदेश के 41 जिलों में से कोई भी जिला लक्ष्य हासिल नहीं कर सका।

संयंत्र स्थापित करने की रफ्तार धीमी

कुसुम योजना के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में 3257 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब तक केवल 413 संयंत्र ही स्थापित हो पाए हैं। इस प्रकार लक्ष्य के मुकाबले राज्य की उपलब्धि 12.68 प्रतिशत ही है।

इन जिलों में एक भी संयंत्र नहीं लगा

सबसे चिंताजनक स्थिति उन जिलों की है जहां अभी तक एक भी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित नहीं हो पाया है। इनमें बांसवाड़ा, ब्यावर, डीग, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद शामिल हैं। इन जिलों में लक्ष्य तो निर्धारित कर दिए गए हैं। लेकिन जमीन पर काम शुरू नहीं हो पाया है।

क्या है प्रधानमंत्री कुसुम योजना

प्रधानमंत्री कुसुम योजना केंद्र सरकार की एक पहल है। इसके घटक-ए में कृषि भूमि पर प्रदेश के जिलों में 0.5 से 2 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर बिजली उत्पादन कर डिस्कॉम को बेचकर किसान कमाई कर सकें। किसान अतिरिक्त सौर ऊर्जा को सरकारी बिजली वितरण कंपनियों को बेचकर 25 वर्षों तक नियमित आय अर्जित कर सकते हैं।

प्रदेश में बीकानेर जिला नम्बर-1

प्रदेश के जिलों के प्रदर्शन की बात करें तो बीकानेर जिला 29.89 प्रतिशत उपलब्धि के साथ राज्य में पहले स्थान पर है। यहां 271 संयंत्रों के लक्ष्य के मुकाबले 81 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। दूसरे स्थान पर अजमेर रहा है, जहां 19 के लक्ष्य के मुकाबले 5 संयंत्र स्थापित हुए हैं और उपलब्धि 26.32 प्रतिशत रही।

वहीं झुंझुनूं जिला 22.79 प्रतिशत उपलब्धि के साथ राज्य में तीसरे स्थान पर है। झुंझुनूं जिले में 136 संयंत्रों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिनमें से 31 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इसके बाद फलोदी 22.05 प्रतिशत उपलब्धि के साथ चौथे और जयपुर 18.78 प्रतिशत उपलब्धि के साथ पांचवें स्थान पर हैं।

मध्यम स्तर के प्रदर्शन वाले जिलों में डीडवाना-कुचामन, बालोतरा, कोटपूतली-बहरोड़, बाड़मेर और चूरू शामिल हैं, जहां उपलब्धि 16 से 18 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई है। इसके विपरीत कई जिले योजना के क्रियान्वयन में काफी पीछे चल रहे हैं। करौली ने 1.72 प्रतिशत, बूंदी ने 1.92 प्रतिशत और अलवर ने 2.04 प्रतिशत ही लक्ष्य प्राप्त किया।

ये भी पढ़ें

HPR-ID : राजस्थान में सभी चिकित्सा कर्मियों की होगी डिजिटल मैपिंग, एचपीआर आईडी बनेगी, जानें क्या होंगे फायदे
डूंगरपुर
Rajasthan All medical personnel digitally mapped HPR ID will be created know benefits

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 07:17 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / PM Kusum Scheme : राजस्थान में ‘पीएम कुसुम’ मुरझाई, योजना की प्रगति रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Startup: देवरानी-जेठानी की जोड़ी मचा रही धमाल, इस शानदार स्टार्टअप के साथ घर बैठे हो रही मोटी कमाई

Startup
झुंझुनू

राजस्थान: डंपर की चपेट में बुजुर्ग की मौत पर भड़का जनाक्रोश: ग्रामीणों का पुलिस पर पथराव, 4 पुलिसकर्मी घायल

झुंझुनू

Affordable Housing Scheme: झुंझुनूं में 1536 आवासों के मामले में आयोग का बड़ा एक्शन, कलक्टर-ADM समेत कई अधिकारी तलब

Jhunjhunu Affordable
झुंझुनू

Success Story: शेखावटी की बेटी ने मनवाया लोहा; 19 साल की उम्र में बनीं देश की सबसे युवा महिला सीए

Youngest CA
झुंझुनू

राजस्थान के नामचीन कपड़ा व्यापारी का हार्ट अटैक से निधन, फागोत्सव के दौरान बिगड़ी तबीयत, घर पर अचानक बेहोश होकर गिरे

Vikram Singh Shekhawat
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.