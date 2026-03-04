राजस्थान के नामचीन कपड़ा व्यापारी का हार्ट अटैक से निधन, फागोत्सव के दौरान बिगड़ी तबीयत, घर पर अचानक बेहोश होकर गिरे

राजस्थान युवा संघ के अध्यक्ष और कपड़ा उद्योग के जाने-माने व्यापारी विक्रमसिंह शेखावत झुंझुनूं जिले के बनगोठड़ी गांव के रहने वाले थे। वे वर्तमान में अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ सूरत में रहते थे। खटोदरा क्षेत्र में उनका कपड़े का व्यवसाय है। इसके अलावा वे सोलर और सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी के कारोबार से भी जुड़े हुए थे। वे विश्व हिंदू परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष, लघु उद्योग भारती के उपाध्यक्ष रह चुके थे। साथ ही कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर सेवा कार्य करते थे।