Jhunjhunu Accident: भीषण सड़क हादसे ने छीन ली 2 परिवारों की खुशियां, होली से पहले पसरा मातम

थानाधिकारी ताराचंद यादव ने बताया कि रविवार देर रात 11 बजे के करीब हरियाणा नंबर का पोल्ट्री फार्म का ट्रक चूजों से भरा हुआ था। ट्रक लक्ष्मणगढ़ से मुकुंदगढ़ होते हुए दिल्ली जा रहा था। जैसे ही ट्रक मुकुंदगढ़ के मुख्य बस स्टैंड स्थित सर्किल के पास पहुंचा। चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। ट्रक सर्किल से टकराने के बाद अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़े एक पेड़ को तोड़ते हुए पलटी खा गया।