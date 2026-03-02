2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Jhunjhunu Accident: भीषण सड़क हादसे ने छीन ली 2 परिवारों की खुशियां, होली से पहले पसरा मातम

Jhunjhunu Road Accident: होली की खुशियों से ठीक एक दिन पहले मुकुंदगढ़ कस्बे में रविवार देर रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन ली।

less than 1 minute read
Google source verification

झुंझुनू

image

Anil Prajapat

Mar 02, 2026

Road accident at Mukundgarh bus stand

मुकुंदगढ़ बस स्टैंड पर अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक। फोटो: पत्रिका

मुकुंदगढ़। होली की खुशियों से ठीक एक दिन पहले मुकुंदगढ़ कस्बे में रविवार देर रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन ली। कस्बे में मुख्य बस स्टैंड पर पोल्ट्री फार्म का ट्रक पलटने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए।

थानाधिकारी ताराचंद यादव ने बताया कि रविवार देर रात 11 बजे के करीब हरियाणा नंबर का पोल्ट्री फार्म का ट्रक चूजों से भरा हुआ था। ट्रक लक्ष्मणगढ़ से मुकुंदगढ़ होते हुए दिल्ली जा रहा था। जैसे ही ट्रक मुकुंदगढ़ के मुख्य बस स्टैंड स्थित सर्किल के पास पहुंचा। चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। ट्रक सर्किल से टकराने के बाद अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़े एक पेड़ को तोड़ते हुए पलटी खा गया।

ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के समय ट्रक में तीन जने कायला, कोटपुतली निवासी हनुमानप्रसाद निवासी, डूमरोली, कोटपुतली निवासी राहुल समेत एक अन्य गंभीर घायल हो गए। हादसे की सूचना पर बाद पहुंची पुलिस ने राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकालकर मुकुंदगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।

दो जेसीबी मशीनों की मदद से ट्रक को हटाया

चिकित्सकों ने जांच के बाद ट्रक में सवार हनुमानप्रसाद व एक अन्य को मृत घोषित कर दिया। जबकि तीसरे व्यक्ति राहुल का सीएचसी में इलाज शुरू किया। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को सीधा करने के लिए दो जेसीबी मशीनों की सहायता ली गई। जिसके बाद मार्ग पूरी तरह खुल सका। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और सर्किल पर संतुलन बिगड़ना माना जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

Road Accident: ‘काश… मेरी बात मान लेता छोटा’ कहा वैन तेज मत चला; नहीं मानी बात… 4 लोग उतरे तो बचे, पिता-पुत्र की मौत
भीलवाड़ा
सड़क हादसे में मृतक पिता और पुत्र, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

big accident in Rajasthan

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Mar 2026 08:02 am

Published on:

02 Mar 2026 08:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Jhunjhunu Accident: भीषण सड़क हादसे ने छीन ली 2 परिवारों की खुशियां, होली से पहले पसरा मातम

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Shekhawati News: नूंह मेवात के बुचड़खाने में ले जाए जा रहे 4 ऊंट करवाए मुक्त, आरोपी गिरफ्तार

Mandrela Police Station illegal animal transportation four camels camels slaughterhouse
झुंझुनू

Crime News: राजस्थान रोडवेज बस में महिला का मंगलसूत्र चोरी, तलाशी पर मचा बवाल

Crime in bus mangalsutra theft uproar in jhunjhunu bus depot
झुंझुनू

Jhunjhunu News: सीएम भजनलाल ने खोला विकास का पिटारा, झुंझुनूं जिले के लिए की कई अहम घोषणाएं

cm bhajan lal
झुंझुनू

Rajasthan News: पंचायत-निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के इस दिग्गज नेता को लगा तगड़ा झटका, भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला

CM Bhajanlal Sharma and Congress
झुंझुनू

Jhunjhunu News: ढाई साल पहले जिस मदरसे के पास हुआ था धमाका, वहीं से 51 किलो विस्फोटक बरामद, लोगों में दहशत

explosive
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.