Rajasthan: ढाई साल पहले जिस मदरसे के पास हुआ था धमाका, वहीं से 51 किलो विस्फोटक बरामद, लोगों में दहशत

आरोपी बिना किसी वैध लाइसेंस के विस्फोटक सामग्री का संग्रहण और विक्रय कर रहा था। मकान पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में बारूद और तैयार पटाखे जब्त किए गए हैं। पुलिस अब इस बात की गहन जांच में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कहां से लाया गया और किन-किन स्थानों पर इसकी आपूर्ति की जानी थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। यदि सप्लाई नेटवर्क का खुलासा होता है तो और गिरफ्तारियां संभव हैं।