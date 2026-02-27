27 फ़रवरी 2026,

झुंझुनू

Rajasthan: ढाई साल पहले जिस मदरसे के पास हुआ था धमाका, वहीं से 51 किलो विस्फोटक बरामद, लोगों में दहशत

मदरसे के पास ढाई साल पहले हुए धमाके में एक महिला के पैर 300 मीटर दूर जाकर गिरे थे, वहीं हाथ का सुराग तक नहीं लगा। उसी जगह से फिर बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने से लोग डर गए हैं।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Kamal Mishra

Feb 27, 2026

explosive

आरोपी साजिद के घर से बरामद अवैध विस्फोटक सामग्री (फोटो-पत्रिका) 

झुंझुनूं। ढाई साल पहले 12 जुलाई 2023 को उदयपुरवाटी कस्बे के मदरसे के पास हुआ बारूद धमाका आज भी लोगों के जेहन में ताजा है। अब उसी क्षेत्र में 51 किलो अवैध विस्फोटक सामग्री मिलने से पुरानी दहशत फिर ताजा हो उठी है। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े हादसे के बाद भी अवैध बारूद का खेल कैसे जारी है?

होली से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई

होली पर्व के मद्देनजर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना उदयपुरवाटी ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। थानाधिकारी रामपाल मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर साजिद अली पुत्र गुलाब भड़भूज्या निवासी उदयपुरवाटी के मकान पर दबिश दी। तलाशी के दौरान पुलिस को करीब 51 किलोग्राम अवैध विस्फोटक सामग्री और तैयार सुतली बम बरामद हुए।

आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के विरुद्ध 12 जुलाई 2023 को भी इसी अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो चुका है।

बिना लाइसेंस विस्फोटक का भंडारण और बिक्री

आरोपी बिना किसी वैध लाइसेंस के विस्फोटक सामग्री का संग्रहण और विक्रय कर रहा था। मकान पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में बारूद और तैयार पटाखे जब्त किए गए हैं। पुलिस अब इस बात की गहन जांच में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कहां से लाया गया और किन-किन स्थानों पर इसकी आपूर्ति की जानी थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। यदि सप्लाई नेटवर्क का खुलासा होता है तो और गिरफ्तारियां संभव हैं।

लोगों में फिर जागी चिंता

स्थानीय लोगों का कहना है कि 2023 का धमाका उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। उस दिन का मंजर आज भी रूह कंपा देता है। बच्चों और बुजुर्गों में दहशत फैल गई थी। अब उसी इलाके में फिर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने से लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर अवैध भंडारण पर पूरी तरह रोक क्यों नहीं लग पा रही।

300 मीटर दूर गिरा था पैर

उस भीषण विस्फोट ने न केवल एक मकान की छत उड़ा दी थी, बल्कि एक परिवार की दुनिया भी उजाड़ दी थी। हादसे में अफरीन नामक महिला की दर्दनाक मौत हो गई थी। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसका एक पैर करीब तीन सौ मीटर दूर जाकर मिला, जबकि हाथ का सुराग तक नहीं लग पाया था। उस दिन की गूंज से पूरा इलाका सहम गया था।

Rajasthan: राजस्थान का ‘करोड़पति’ एमडी ड्रग्स तस्कर, 1 करोड़ से खरीदी थी सोने की सिल्ली, 13 लाख कैश मिले
जोधपुर
MD drugs, MD drugs smuggler, Jodhpur MD drugs smuggler, MD drugs smuggler arrested in Jodhpur, Jodhpur news, Rajasthan news

Published on:

27 Feb 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan: ढाई साल पहले जिस मदरसे के पास हुआ था धमाका, वहीं से 51 किलो विस्फोटक बरामद, लोगों में दहशत

