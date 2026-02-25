Indian Railways : खाटूश्यामजी भक्तों को रेलवे ने दी बड़ी राहत, अब इस स्टेशन तक जाएगी रेवाड़ी-सीकर ट्रेन

इससे मेले में आने-जाने वाले यात्रियों को सीधी और सुगम रेल सुविधा मिल सकेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि गाड़ी संख्या 54804, रेवाड़ी-ढहर का बालाजी रेलसेवा 24 से 28 फरवरी 2026 तक कुल 05 ट्रिप संचालित की जाएगी। यह रेलसेवा प्रतिदिन रेवाड़ी से दोपहर 15:10 बजे रवाना होकर शाम 20:50 बजे सीकर पहुंचेगी तथा 21:00 बजे सीकर से प्रस्थान कर रात्रि 23:05 बजे ढहर का बालाजी पहुंचेगी।