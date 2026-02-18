Jhunjhunu news : झुंझुनूं–राजगढ़ स्टेट हाइवे पर बिना टोल नहीं होगा सफर, धनूरी व लंबोर प्लाजा से होगी वसूली

धनूरी टोल प्लाजा पर कार, जीप, वैन, हल्के मोटर वाहन या कृषि कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली से एक तरफ की यात्रा के लिए 45 रुपए लिए जाएंगे। यदि वाहन एक ही दिन में वापसी करता है तो 70 रुपए देने होंगे, जबकि 50 यात्राओं के पास के लिए 1575 रुपए शुल्क तय किया गया है। हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन और मिनी बस के लिए एक तरफ का टोल 70 रुपए, एक दिन के भीतर वापसी के लिए 110 रुपए और 50 यात्राओं के लिए 2405 रुपए होगा। बस और ट्रक से एकल यात्रा पर 140 रुपए, एक दिन में वापसी पर 215 रुपए और 50 यात्राओं के लिए 4730 रुपए लिए जाएंगे। तीन से छह धुरी वाले भारी निर्माण मशीनरी, अर्थ-मूविंग उपकरण या बहु-धुरी वाहनों के लिए एकल यात्रा 235 रुपए, एक दिन की वापसी 355 रुपए और 50 यात्राओं का शुल्क 7885 रुपए निर्धारित है। सात या उससे अधिक धुरी वाले बड़े वाहनों से एकल यात्रा पर 285 रुपए, एक दिन में वापसी पर 425 रुपए और 50 यात्राओं के लिए 9465 रुपए वसूले जाएंगे।