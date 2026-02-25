25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

शेखावाटी समाचार: ये 18 गांव अब टोल फ्री, MLA की मौजूदगी में बनी सहमति; 5वें दिन आंदोलन समाप्त

Dhanuri Toll Plaza: झुंझुनूं-राजगढ़ स्टेट हाईवे-41 पर स्थित धनूरी टोल प्लाजा पर विभिन्न मांगों को लेकर टोल संघर्ष समिति द्वारा दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना 5वें दिन समाप्त हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

झुंझुनू

image

Anil Prajapat

Feb 25, 2026

Dhanuri toll plaza protest ends

आंदोलनकारियों से वार्ता करती विधायक रीटा चौधरी। फोटो: पत्रिका

Jhunjhunu News: झुंझुनूं-राजगढ़ स्टेट हाईवे-41 पर स्थित धनूरी टोल प्लाजा पर विभिन्न मांगों को लेकर टोल संघर्ष समिति द्वारा दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना 5वें दिन समाप्त हो गया। मंडावा विधायक रीटा चौधरी की मौजूदगी में हुई वार्ता के बाद आंदोलन समाप्ति की घोषणा की गई।

हालांकि निर्णय के बाद भी कई ग्रामीणों में असंतोष देखा गया। मंगलवार को टोल संघर्ष समिति के अरविन्द गढ़वाल ने बताया कि टोल मुक्ति को लेकर पिछले पांच दिनों से चल रहा आंदोलन मांगों पर सहमति बनने के बाद समाप्त कर दिया गया है।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बैठक उपखंड अधिकारी, डिप्टी व धनूरी थानाधिकारी की मौजूदगी में आयोजित हुई, जिसमें विधायक रीटा चौधरी भी शामिल रहीं। वार्ता के दौरान कई बिंदुओं पर सहमति बनी।

ये गांव टोल मुक्त

बैठक में सोनासर, पीपल का बास, कालेरा का बास, लूणा, अंबेडकर नगर, साहरणों की ढाणी, धनूरी, नयाबास, कायमसर, लादूसर, राहड़ों की ढाणी, बासड़ी, चैनपुरा, शोभा का बास, रामपुरा, फ्रांस का बास सहित कांट गांव को टोल मुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया।

20 किमी दायरे में 250 रुपए का मासिक पास

इसके अलावा टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के निजी वाहनों के लिए 250 रुपये मासिक शुल्क पर बिना ट्रिप सीमा का पास जारी करने पर भी सहमति बनी।

कुछ ग्रामीणों ने फैसले पर जताई नाराजगी

इसके बावजूद कुछ ग्रामीणों ने फैसले पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि 12 किलोमीटर दूर स्थित कांट गांव को टोल मुक्त किया गया है, जबकि 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित बाजला गांव को टोल मुक्त नहीं किया गया। इसको लेकर कुछ चुनिंदा गांवों के ग्रामीणों ने असंतोष प्रकट किया है। धरना समाप्त होने के साथ ही टोल प्लाजा पर सामान्य व्यवस्था बहाल हो गई है।

ये भी पढ़ें

Jaipur News: जयपुर में यहां बनेंगे 14 फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड; सड़कें होंगी चौड़ी
जयपुर
Jaipur Elevated Road

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 11:18 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / शेखावाटी समाचार: ये 18 गांव अब टोल फ्री, MLA की मौजूदगी में बनी सहमति; 5वें दिन आंदोलन समाप्त

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jhunjhununews : दिनदहाड़े ऑटो ड्राइवर व साथियों ने बस कंडक्टर को पीटा, यूनियन में उबाल

झुंझुनू

झुंझुनूं पुलिस का बड़ा एक्शन, रोहित गोदारा गैंग का तीसरा गुर्गा गिरफ्तार, कॉलेज संचालक से मांगी थी 2 करोड़ की फिरौती

Rohit Godara, Rohit Godara gang, ransom of Rs 2 crore, ransom of Rs 2 crore in Jhunjhunu, ransom threat, ransom call, Jhunjhunu news, Rajasthan news, रोहित गोदारा, रोहित गोदारा गैंग, 2 करोड़ की फिरौती, झुंझुनूं में 2 करोड़ की फिरौती, फिरौती के लिए धमकी, फिरौती के लिए कॉल, झुंझुनूं न्यूज, राजस्थान न्यूज
झुंझुनू

Rajasthan: पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर शस्त्र जमा कराने का आदेश जारी, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

Panchayat-nikay Chunav
झुंझुनू

Jhunjhunu news : झुंझुनूं–राजगढ़ स्टेट हाइवे पर बिना टोल नहीं होगा सफर, धनूरी व लंबोर प्लाजा से होगी वसूली

झुंझुनू

सस्ता पेट्रोल-डीजल बना सिरदर्द: हरियाणा से तस्करी, राजस्थान के पंपों की बिक्री 60% घटी

झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.