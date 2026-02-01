26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

93 साल की अशर्फी देवी की अटूट आस्था: हाथ में निशान लेकर पैदल निकलीं खाटू धाम, भक्ति की अनोखी मिसाल

Khatu Shyam Mela 2026 : खाटूश्यामजी मंदिर में बाबा श्याम का मेला परवान पर है। जिधर देखो उधर हाथ में निशान लिए भक्त खाटू धाम की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। आस्था की इस डगर पर हर कोई बाबा के जयकारों के साथ निशान चढ़ाने निकल पड़ा है।

1 minute read
Google source verification

झुंझुनू

image

kamlesh sharma

Feb 26, 2026

अशर्फी देवी शर्मा हाथ में निशान लेकर नाचते गाते बाबा श्याम के दरबार में जाते हुए। फोटो पत्रिका

पचलंगी (झुंझुनूं )। खाटूश्यामजी मंदिर में बाबा श्याम का मेला परवान पर है। जिधर देखो उधर हाथ में निशान लिए भक्त खाटू धाम की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। आस्था की इस डगर पर हर कोई बाबा के जयकारों के साथ निशान चढ़ाने निकल पड़ा है। इसी बीच भक्ति और श्रद्धा की एक अनूठी तस्वीर सामने आई है।

बाघोली के श्याम मित्र मंडल के तत्वावधान में रवाना हुई 17वीं निशान पदयात्रा में 125 भक्तों के जत्थे के साथ गांव की करीब 93 वर्षीय अशर्फी देवी शर्मा भी हाथ में निशान लेकर बाबा के दरबार के लिए रवाना हुईं। उम्र के इस पड़ाव में भी उनकी अटूट आस्था सभी के लिए प्रेरणा बनी हुई है।

कई वर्षों से जा रही है खाटू

मंडल के किशन लाल सैनी ने बताया कि अशर्फी देवी पिछले कई वर्षों से निशान पदयात्रा में शामिल होकर बाबा श्याम को निशान अर्पित करती आ रही हैं। बुधवार को वे मंडल सदस्यों के साथ रवाना हुईं। रास्ते में लोग उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले रहे हैं।

बेटे-बहू और पति के साथ चुकी यात्रा

अशर्फी देवी ने बताया कि पूर्व में वह बेटे-बहू और पति के साथ यात्रा कर चुकी हैं, लेकिन इस बार उनका बेटा कृष्ण कुमार शर्मा जम्मू-कश्मीर में सेना में तैनात होने के कारण छुट्टी नहीं मिलने से साथ नहीं आ सका। बहू सुनीता बच्चों की जिम्मेदारी के चलते घर पर ही है, जबकि पति राजेंद्र प्रसाद शर्मा गांव में मंदिर की पूजा-पाठ के लिए रुके हुए हैं।

उनकी इच्छा को देखते हुए मंडल के सदस्यों ने उन्हें बाबा के दर्शन कराने की जिम्मेदारी उठाई है। यात्रा के दौरान कहीं थक जाने पर श्याम भक्त उन्हें गोद में उठा लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वाहन में भी बैठा देते हैं, हालांकि अधिकांश यात्रा वह स्वयं पैदल ही निशान लेकर पूरी कर रही हैं।

ये भी पढ़ें

खाटूश्यामजी मेले में दिखा बाबा श्याम का अनोखा भक्त; 2100 कीलों पर कर रहा 17 किमी की पेट पलायन यात्रा
सीकर
Khatushyamji Bhakt

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Khatu Shyamji Mela 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Feb 2026 07:03 pm

Published on:

26 Feb 2026 07:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / 93 साल की अशर्फी देवी की अटूट आस्था: हाथ में निशान लेकर पैदल निकलीं खाटू धाम, भक्ति की अनोखी मिसाल

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Khatu Shyamji Mela 2026

Indian Railways : खाटूश्यामजी भक्तों को रेलवे ने दी बड़ी राहत, अब इस स्टेशन तक जाएगी रेवाड़ी-सीकर ट्रेन

Khatushyamji, Khatushyamji fair, Khatushyamji special train, Indian Railways, Rewari-Sikar train, Rewari-Sikar special train, Khatushyamji latest news, खाटूश्यामजी, खाटूश्यामजी मेला, खाटूश्यामजी स्पेशल ट्रेन, इंडियन रेलवे, रेवाड़ी-सीकर ट्रेन, रेवाड़ी-सीकर स्पेशल ट्रेन, खाटूश्यामजी लेटेस्ट न्यूज
झुंझुनू

शेखावाटी समाचार: ये 18 गांव अब टोल फ्री, MLA की मौजूदगी में बनी सहमति; 5वें दिन आंदोलन समाप्त

Dhanuri toll plaza protest ends
झुंझुनू

Jhunjhununews : दिनदहाड़े ऑटो ड्राइवर व साथियों ने बस कंडक्टर को पीटा, यूनियन में उबाल

झुंझुनू

झुंझुनूं पुलिस का बड़ा एक्शन, रोहित गोदारा गैंग का तीसरा गुर्गा गिरफ्तार, कॉलेज संचालक से मांगी थी 2 करोड़ की फिरौती

Rohit Godara, Rohit Godara gang, ransom of Rs 2 crore, ransom of Rs 2 crore in Jhunjhunu, ransom threat, ransom call, Jhunjhunu news, Rajasthan news, रोहित गोदारा, रोहित गोदारा गैंग, 2 करोड़ की फिरौती, झुंझुनूं में 2 करोड़ की फिरौती, फिरौती के लिए धमकी, फिरौती के लिए कॉल, झुंझुनूं न्यूज, राजस्थान न्यूज
झुंझुनू

Rajasthan: पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर शस्त्र जमा कराने का आदेश जारी, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

Panchayat-nikay Chunav
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.