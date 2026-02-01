खाटूश्यामजी मेले में दिखा बाबा श्याम का अनोखा भक्त; 2100 कीलों पर कर रहा 17 किमी की पेट पलायन यात्रा

सोनू रींगस से खाटूश्यामजी तक लगभग 17 किलोमीटर की यात्रा ‘पेट पलायन’ करते हुए पूरी कर रहे हैं। इस साधना में वे 2100 लोहे की नुकीली कीलों पर लेटकर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कील की लंबाई करीब पांच इंच बताई जा रही है और इन सभी कीलों का कुल वजन लगभग 26 किलोग्राम है।