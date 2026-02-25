राजस्थान रोडवेज ने खाटूश्याम भक्तों को दे दिया बड़ा तोहफा, दिल्ली, जयपुर, भरतपुर समेत कई जगह के श्रद्धालुओं को मिलेगा सीधा फायदा

इस दौरान मेला ग्राउंड में देर शाम तक भक्तों का तांता लगा रहा। सर्वाधिक यात्री जयपुर और दिल्ली रूट पर रहे। वहीं खाटू से अन्य धार्मिक और प्रमुख शहरों के लिए भी बसें चलाई गई। रोडवेज प्रबंधन के अनुसार मंगलवार को श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए आने वाले दिनों में भक्तों की भीड़ रहेगी। आगे भी जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बसें लगाई जाएंगी। मेले के दौरान खाटू से विभिन्न शहरों तक सीधी बस सेवा मिलने से यात्रियों को राहत मिली।