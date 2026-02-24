24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Khatushyam Lakkhi Mela 2026: खाटूश्यामजी के 4.10 लाख भक्तों ने लगाई धोक, इस अफवाह से मेले में घटी श्रद्धालुओं की भीड़

Khatu Shyam Falgun Mela 2026: सोशल मीडिया मैसेज वायरल हुआ कि बाबा श्याम के दर्शनों के लिए 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। भ्रामक सूचना ने देश-दुनिया के श्याम भक्तों की चिन्ता बढ़ा दी।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Feb 24, 2026

Khatushyam Mela 2026

फोटो: पत्रिका

बाबा श्याम के फाल्गुनी मेले में रींगस से खाटू मार्ग पर दिन-रात बाबा के जयकारे गूंज रहे है। हाथों में ध्वजा और जुबां पर मनौतियों के साथ लगातार पदयात्राएं श्याम नगरी में पहुंच रही है। फाल्गुनी लक्खी मेले के तीसरे दिन आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आठ दिवसीय फाल्गुनी लक्खी मेले के तीसरे दिन शाम तक चार लाख दस हजार भक्तों ने बाबा श्याम के दरबार में शीश नवाया।

75 फुट मार्ग पर स्थापित अत्याधुनिक गणना कैमरों के माध्यम से श्रद्धालुओं की सटीक गणना हो रही है। पहले दिन एक लाख 24 हजार, दूसरे दिन 1 लाख 97 हजार तृतीय दिन सायं तक 88,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। रींगस रोड से तोरणद्वार, अस्पताल चौराहा, गढ़ धर्मशाला, रामजी द्वार होते हुए 75 फुट मार्ग की 14 कतारों से दर्शन की व्यवस्था की गई है। लंबी कतारों के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह और श्रद्धा का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सोमवार को बाबा श्याम का पिंक एवं सफेद पुष्पों से मनोहारी श्रृंगार किया गया, जिससे मंदिर परिसर की भव्यता और बढ़ गई।

ड्रोन कैमरे से निगरानी

मेले में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरों व ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। भक्तों की सहायता के लिए विभिन्न स्थानों पर सहायता डेस्क और खोया-पाया केंद्र स्थापित किए गए हैं। यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए रींगस-खाटू मार्ग पर विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। तथा आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम तैनात है।

भक्त बोले… कम समय में सुगम हो रहे दर्शन

जयपुर से आई सुनीता, रमा और कौशल्या ने बताया कि वे रोडवेज बस से तोरण द्वार तक पहुंचीं। वहां से करीब डेढ़ किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर पहुंचीं और बिना किसी परेशानी के सहज रूप से श्याम बाबा के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि तोरण द्वार से मंदिर तक पहुंचने में एक घंटे से भी कम समय लगा। पूरे मार्ग में व्यवस्थाएं सुचारू रहीं, जिससे दर्शन प्रक्रिया सरल और व्यवस्थित रही।

फाल्गुनी लक्खी मेले की रफ्तार धीमी

सोशल मीडिया अफवाह का असर, तीसरे दिन बढ़ने के बजाय कम हुई भक्तों की संख्या श्याम नगरी में लखदातारी बाबा श्याम के आठ दिवसीय फाल्गुनी वार्षिक लक्खी मेले का सोमवार को तीसरा दिन रहा, लेकिन इस बार मेला अभी तक परवान नहीं चढ़ पाया है। सोशल मीडिया पर मेले से पूर्व प्रसारित भ्रामक अफवाहों का असर मेले के तीसरे दिन भी नजर आया। पहले दिन के मुकाबले उल्टा तीसरे दिन भक्तों की संख्या में कमी नजर आई। सामान्य दिनों में ही बाबा श्याम के दर एक लाख से अधिक भक्त पहुंचते है लेकिन सोमवार को यह आंकड़ा एक लाख तक भी नहीं पहुंच सका।

40 किमी पैदल चलने की अफवाह बनी कारण

मेले से पहले सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट ने भक्तों की परेशानी बढ़ा दी। सोशल मीडिया मैसेज वायरल हुआ कि बाबा श्याम के दर्शनों के लिए 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। भ्रामक सूचना ने देश-दुनिया के श्याम भक्तों की चिन्ता बढ़ा दी। इस वजह से कई परिवारों ने अपने कार्यक्रमों में बदलाव कर लिया। अब प्रशासन की ओर से लगातार भ्रामक पोस्ट का खंडन भी किया जा रहा है।

गलत सूचना पर नहीं करें भरोसा

श्याम मंदिर कमेटी के व्यवस्थापक संतोष शर्मा के अनुसार सोमवार शाम चार बजे तक करीब 88 हजार श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए। इधर मेला मजिस्ट्रेट मोनिका सामोर ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट और भ्रामक खबरों पर विश्वास नहीं करें तथा केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं को ही सही मानें।

ये भी पढ़ें

Silent Heart Attack: दोस्त की दुकान की सीढ़ियां उतरते ही थम गईं सांसें, ढाई साल पहले हुई थी शादी, मासूम बेटा अनाथ
पाली
Pali Silent Heart Attack 32 year old dies of heart attack while climbing down stairs at friend shop

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 02:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Khatushyam Lakkhi Mela 2026: खाटूश्यामजी के 4.10 लाख भक्तों ने लगाई धोक, इस अफवाह से मेले में घटी श्रद्धालुओं की भीड़

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

NH-52 Accident: खाटूश्यामजी मेले के दौरान पलटा श्रद्धालुओं से भरा टेंपो, बाइक बचाने के चक्कर में हुआ हादसा, 3 घायल

Reengus Accident
सीकर

Sikar Accident: बर्थडे के दिन इस युवा BJP जिला कार्यकारिणी सदस्य की हुई दर्दनाक मौत, दोस्त ने भी तोड़ा दम, मच गया कोहराम

Ajitgarh Accident
सीकर

Sikar News: लोकसभा चुनाव के बाद महिला लिंगानुपात 915 से गिरकर 900, जानिए किस विधानसभा की हालत सबसे खराब

female sex ratio in Sikar
सीकर

Human Angle: सूखे ने 600 KM पैदल चलने को किया मजबूर, जानें जालोर के बरजाराम की कहानी

jalore harjiram
सीकर

राजस्थान पुलिस का अनूठा कॉन्टेस्ट, खाटूश्यामजी मेले में ‘सेल्फी' खींचो और पाओ 'इनाम', जानें पूरी जानकारी

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.