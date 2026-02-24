Khatushyam Lakkhi Mela 2026: खाटूश्यामजी के 4.10 लाख भक्तों ने लगाई धोक, इस अफवाह से मेले में घटी श्रद्धालुओं की भीड़

सोशल मीडिया अफवाह का असर, तीसरे दिन बढ़ने के बजाय कम हुई भक्तों की संख्या श्याम नगरी में लखदातारी बाबा श्याम के आठ दिवसीय फाल्गुनी वार्षिक लक्खी मेले का सोमवार को तीसरा दिन रहा, लेकिन इस बार मेला अभी तक परवान नहीं चढ़ पाया है। सोशल मीडिया पर मेले से पूर्व प्रसारित भ्रामक अफवाहों का असर मेले के तीसरे दिन भी नजर आया। पहले दिन के मुकाबले उल्टा तीसरे दिन भक्तों की संख्या में कमी नजर आई। सामान्य दिनों में ही बाबा श्याम के दर एक लाख से अधिक भक्त पहुंचते है लेकिन सोमवार को यह आंकड़ा एक लाख तक भी नहीं पहुंच सका।