Khatu Shyam Ji Mela: राजस्थान पुलिस का अनूठा कॉन्टेस्ट, मेले में ‘सेल्फी’ खींचो और पाओ ‘इनाम’, जानें पूरी जानकारी

पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कुमार शर्मा के विजन को धरातल पर उतारते हुए सीकर पुलिस अधीक्षक (SP) प्रवीण नायक नूनावत ने इस प्रतियोगिता का खाका तैयार किया है। एसपी नूनावत ने बताया कि मेले में पुलिस केवल लाठी और सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि सेवा, यातायात प्रबंधन, महिला सहायता और चिकित्सा समन्वय के लिए भी मुस्तैद है। इसी मानवीय चेहरे को दुनिया के सामने लाने के लिए यह डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है।