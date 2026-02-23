सीकर: नाबालिग बालक के साथ कुकर्म, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

सीकर। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले नाबालिग बालक के साथ दो बार कुकर्म कर उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर आरोपी ने लाखों रुपए के गहने हड़प कर बेच दिए। पुलिस ने आरोपी अमन कुमार (22) पुत्र हरलालसिंह जाट निवासी दांतरू, फतेहपुर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से सोने- चांदी के जेवरात के बारे में पूछताछ कर रही है।