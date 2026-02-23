23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Human Angle: घर पीछे छूटा, गायें आगे… सूखे ने 600 KM पैदल चलने को किया मजबूर, जानें जालोर के पशुपालक की कहानी

Human Angle Story: गोवटी रोड पर सैकड़ों गायों के साथ पैदल आगे बढ़ रहे जालोर निवासी बरजाराम से जब पत्रिका टीम ने बात की तो उनकी मजबूरी का दर्द मरे मनों को भी पिघला देने वाला दिखा।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Santosh Trivedi

Feb 23, 2026

jalore harjiram

गायें और जालोर निवासी बरजाराम. Photo- Patrika

Human Angle Story : थकी- मांदी चाल के साथ सैंकड़ों गायों को हांकते बूढ़े हाथ… दिल में घर छोड़ने का दर्द तो चित्त में चिताओं सी सुलगती चिंताएं। अभाव का भाव भी जर्द चेहरे से साफ झलकता है। ये हालात सूखे की मार से जूझते जालौर के पशुपालकों का है, जो पानी और चारे की कमी की वजह से 600 किलोमीटर दूर हरियाणा की राह पकड़े हुए है।

गोवटी रोड पर सैकड़ों गायों के साथ पैदल आगे बढ़ रहे जालोर निवासी बरजाराम से जब पत्रिका टीम ने बात की तो उनकी मजबूरी का दर्द मरे मनों को भी पिघला देने वाला दिखा।

उन्होंने बताया कि जालोर में जब भी बारिश कम होती है तो पानी व चारे की समस्या होने पर उन्हें मजबूरी में घर छोड़कर गायों को हरियाणा ले जाना पड़ता है। इसके बाद जब बारिश होती है तो वे फिर पैदल ही गायों को वापस लेकर घर की ओर लौटते हैं।

खराब माली हालत चलाती है ढाई महीने पैदल

बरजाराम ने बताया कि खराब माली हालत के चलते वे गायों को वाहनों से नहीं ले जा सकते। ऐसे में वे उन्हें हांकते हुए पैदल ही ले जाते हैं। बोले, करीब दो महीने पहले 10 लोगों के साथ गायों को साथ लेकर जालौर जिले से रवाना हुए थे।

अब भी उन्हें हरियाणा पहुंचने में करीब 15 दिन का समय और लगेगा। उन्होंने बताया कि उनके इलाके में जब भी बारिश कम होती है तो उन्हें यूं ही पैदल पलायन करना पड़ता है।

दूध बेचकर चलाते हैं आजीविका

हरियाणा में ये पशुपालक पानी और चारे की बेहतर स्थिति वाली जगहों पर अस्थायी डेरा डालकर रहते हैं। आजीविका के लिए वे वहां इन गायों का दूध बेचते हैं।

कठिन सफर व घर छूटने का गम

गाय ले जा रहे पशुपालकों ने बताया कि इस यात्रा में सबसे कठिन लंबा सफर ही होता है। सैकड़ों गायों को संभालते हुए उन्हें पैदल ही चलना होता है। रास्ते में यातायात और मौसम की मार भी झेलनी होती है।

घर छूटने का गम भी साथ चलता है। रास्ते में जहां पानी मिलता है, वहीं कुछ देर आराम और खाना-पीना होता है। कई बार बीमार पशुओं को संभालना और दवा की व्यवस्था करना भी चुनौती बन जाता है।

अस्थिर मानसून से अस्थिर हुआ जीवन

मोतीराम ने बताया कि हर मानसून के साथ वे उम्मीद लेकर गांव लौटते हैं। उन्हें लगता है कि इस बार हालात सुधरेंगे। लेकिन बारिश की अनिश्चितता ने उनके जीवन को भी अस्थिर कर रखा है।

ये भी पढ़ें

Dhirendra Shastri in Pushkar: चादर चढ़ाने वाले हिन्दुओं को पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने दी यह सलाह, कहा- हो जाएगा बेड़ा पार
अजमेर
Bageshwar Peethadhishwar Dhirendra Krishna Shastri statement on Hindutva in Delhi Bharat Mandapam Ramkatha

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Feb 2026 05:57 pm

Published on:

23 Feb 2026 05:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Human Angle: घर पीछे छूटा, गायें आगे… सूखे ने 600 KM पैदल चलने को किया मजबूर, जानें जालोर के पशुपालक की कहानी

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sikar News: सीकर जिले में महिला लिंगानुपात में बड़ी गिरावट, विधानसभा अनुसार सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

female sex ratio in Sikar
सीकर

राजस्थान पुलिस का अनूठा कॉन्टेस्ट, खाटूश्यामजी मेले में ‘सेल्फी' खींचो और पाओ 'इनाम', जानें पूरी जानकारी

सीकर

खाटू श्याम मेला 2026: श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, दर्शन हुए आसान…11 हजार डमरू और चीन-न्यूजीलैंड के फूलों से महका खाटू धाम

Khatu Shyam Mela 2026
सीकर

सीकर: नाबालिग बालक के साथ कुकर्म, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

सीकर

Yamuna Water Project: DPR तक तैयार नहीं, फिर शेखावाटी तक कब आएगा पानी? डोटासरा का राजस्थान सरकार पर तीखा हमला

Govind Singh Dotasara
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.