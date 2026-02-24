Sikar Accident: बर्थडे के दिन इस युवा BJP जिला कार्यकारिणी सदस्य की हुई दर्दनाक मौत, दोस्त ने भी तोड़ा दम, मच गया कोहराम

इधर मृतक जीवराज सिंह के परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय है । जीवराज सिंह के पिता का भी निधन हो चुका है। दो भाइयों में से जीवराज सिंह छोटा था तथा प्राइवेट नौकरी कर परिवार का पालन पोषण कर रहा था। जीवराज सिंह के दो पुत्री एवं एक पुत्र हैं। हादसे के बाद परिवार व गांव में शोक का माहौल है।