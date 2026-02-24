NH-52 Accident: खाटूश्यामजी मेले के दौरान पलटा श्रद्धालुओं से भरा टेंपो, बाइक बचाने के चक्कर में हुआ हादसा, 3 घायल

फाल्गुनी मेले के दौरान हाईवे पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस हादसे के बाद एक बार फिर मंडा मोड़ जैसे संवेदनशील स्थानों पर यातायात प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मेले की अवधि में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने, स्पीड कंट्रोल और ट्रैफिक डायवर्जन की पुख्ता व्यवस्था करने की मांग की है।