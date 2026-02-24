24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

NH-52 Accident: खाटूश्यामजी मेले के दौरान पलटा श्रद्धालुओं से भरा टेंपो, बाइक बचाने के चक्कर में हुआ हादसा, 3 घायल

Rajasthan Road Accident: खाटू के फाल्गुनी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही के बीच सोमवार को रींगस के एनएच-52 स्थित मंडा मोड़ पर हादसा हो गया। श्याम श्रद्धालुओं से भरा टेंपो बाइक सवार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गया।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Feb 24, 2026

Reengus Accident

रींगस उप जिला अस्पताल में घायलों का इलाज करते चिकित्सक (फोटो: पत्रिका)

Tempo Overturned In Reengus: खाटूश्यामजी के फाल्गुनी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही के बीच सोमवार को एक सड़क हादसा हो गया। रींगस स्थित एनएच-52 पर मंडा मोड़ के पास श्रद्धालुओं से भरा एक टेंपो बाइक सवार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में तीन श्रद्धालु घायल हो गए।

बाइक बचाने के चक्कर में पलटा टेंपो

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टेंपो खाटूश्यामजी की ओर जा रहा था। मंडा मोड़ के पास अचानक सामने आए मोटरसाइकिल चालक को बचाने के लिए टेंपो चालक ने वाहन को तेजी से मोड़ दिया। इसी दौरान टेंपो असंतुलित होकर सड़क पर पलट गया। हादसा होते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया।

3 श्रद्धालु हुए घायल, 1 की हालत गंभीर

हादसे में बठिंडा निवासी पुनीत (48) पुत्र ओमप्रकाश, दीपक बंसल (38) पुत्र बृजमोहन और पलसाना निवासी किशनलाल (65) पुत्र अर्जुनलाल घायल हो गए। सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत रींगस के राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दीपक बंसल की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें सीकर रेफर कर दिया।

स्थानीय लोगों ने रख दी ये मांग

फाल्गुनी मेले के दौरान हाईवे पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस हादसे के बाद एक बार फिर मंडा मोड़ जैसे संवेदनशील स्थानों पर यातायात प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मेले की अवधि में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने, स्पीड कंट्रोल और ट्रैफिक डायवर्जन की पुख्ता व्यवस्था करने की मांग की है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Private Bus Strike : पीएम मोदी की रैली को बड़ा झटका, निजी बस यूनियन ने लिया यह बड़ा फैसला
अजमेर
PM Modi Kayad Vishram Sthali Ajmer rally Big blow union refuses to provide private bus

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 11:34 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / NH-52 Accident: खाटूश्यामजी मेले के दौरान पलटा श्रद्धालुओं से भरा टेंपो, बाइक बचाने के चक्कर में हुआ हादसा, 3 घायल

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sikar Accident: बर्थडे के दिन इस युवा BJP जिला कार्यकारिणी सदस्य की हुई दर्दनाक मौत, दोस्त ने भी तोड़ा दम, मच गया कोहराम

Ajitgarh Accident
सीकर

Sikar News: लोकसभा चुनाव के बाद महिला लिंगानुपात 915 से गिरकर 900, जानिए किस विधानसभा की हालत सबसे खराब

female sex ratio in Sikar
सीकर

Human Angle: सूखे ने 600 KM पैदल चलने को किया मजबूर, जानें जालोर के बरजाराम की कहानी

jalore harjiram
सीकर

राजस्थान पुलिस का अनूठा कॉन्टेस्ट, खाटूश्यामजी मेले में ‘सेल्फी' खींचो और पाओ 'इनाम', जानें पूरी जानकारी

सीकर

खाटू श्याम मेला 2026: श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, दर्शन हुए आसान…11 हजार डमरू और चीन-न्यूजीलैंड के फूलों से महका खाटू धाम

Khatu Shyam Mela 2026
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.