Rajasthan: खाटूश्यामजी जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 2 की मौके पर मौत, 8 लोग घायल

पुलिस के अनुसार सभी श्रद्धालु झुंझुनूं जिले के गोढ़ा खेड़ा गांव के निवासी थे और ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर खाटूश्यामजी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसे में राव भास्कर (25) और मनरूप (52) की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दोनों के शव पलसाना के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।