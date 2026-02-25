राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन से 22 साल बाद फिर रफ्तार भरेगी ट्रेन, दशकों पुराना सपना होने जा रहा साकार

सीकर। शहर से 18 किमी दूर रशीदपुरा-खोरी गांव का 22 साल पुराना सपना आज साकार होने जा रहा है। 2004 में बंद हुआ रेलवे स्टेशन, जिसे ग्रामीणों ने वर्षों तक अपने दम पर चलाकर मिसाल पेश की थी, अब पहली बार ट्रेन के संचालन का गवाह बनेगा। होली के अवसर पर यहां से कोटा के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह है।