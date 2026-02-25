25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन से 22 साल बाद फिर रफ्तार भरेगी ट्रेन, दशकों पुराना सपना होने जा रहा साकार

राजस्थान में स्थित रशीदपुरा खोरी रेलवे स्टेशन से 22 साल बाद गुरुवार को पहली ट्रेन रवाना होगी। इस स्टेशन को पांच साल तक ग्रामीण अपने 'समर्पण' से संचालित कर देशभर में अनूठी नजीर पेश कर चुके हैं।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Kamal Mishra

Feb 25, 2026

Rashidpura Khori railway station

रशीदपुरा खोरी रेलवे स्टेशन (फोटो-पत्रिका)

सीकर। शहर से 18 किमी दूर रशीदपुरा-खोरी गांव का 22 साल पुराना सपना आज साकार होने जा रहा है। 2004 में बंद हुआ रेलवे स्टेशन, जिसे ग्रामीणों ने वर्षों तक अपने दम पर चलाकर मिसाल पेश की थी, अब पहली बार ट्रेन के संचालन का गवाह बनेगा। होली के अवसर पर यहां से कोटा के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह है।

साल 1942 में शुरू हुआ रशीदपुरा-खोरी रेलवे स्टेशन 2004 में घाटे के कारण बंद कर दिया गया था। ग्रामीणों की मुहिम पर 2009 में रेलवे ने इसे अस्थाई शुरू करने के लिए शर्त रखी कि गांव वाले स्वयं संचालन कर 40 हजार रुपए मासिक आय उपलब्ध कराएंगे।

पोस्टर लगवाए, चंदा जुटाया

ग्रामीणों ने गांव-गांव में पोस्टर लगवाए और घर-घर जाकर लोगों को ट्रेन से सफर करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही चंदा एकत्र कर सुविधाएं जुटाई। पांच साल सफल संचालन के बाद 2015 में रेलवे ने 20 करोड़ रुपए खर्च कर इसे हाईटेक क्रॉसिंग स्टेशन बना दिया। अब इसी स्टेशन से पहली बार ट्रेन की शुरुआत और अंतिम ठहराव होगा।

कल सुबह 5.20 पर पहुंचेगी ट्रेन

रेलवे के अनुसार कोटा-रशीदपुरा खोरी होली स्पेशल (09803) 25 फरवरी और 4 मार्च को कोटा से रवाना होकर सुबह 5.20 बजे स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में यहां से ट्रेन (09804) 26 फरवरी और 5 मार्च को सुबह 6.55 बजे कोटा के लिए रवाना होगी।

मिलेगी बड़ी राहत

रशीदपुरा प्याज व सैनिकों के लिए पहचान रखता है। यहां ट्रेन के नियमित ठहराव से किसानों, सैनिकों और आसपास के गांवों को बड़ी राहत मिलेगी। -प्रताप सिंह, प्राचार्य व तत्कालीन संघर्ष समिति सदस्य

ये भी पढ़ें

33 साल बाद राजस्थान लौटा भाप इंजन, बुजुर्गों की ताजा हुईं यादें, नई पीढ़ी कर पाएगी दीदार
दौसा
Steam locomotive engine

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

indian railway

Railway news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन से 22 साल बाद फिर रफ्तार भरेगी ट्रेन, दशकों पुराना सपना होने जा रहा साकार

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sikar: ग्रामीणों से संचालित देश के पहले स्टेशन से 26 फरवरी को चलेगी पहली ट्रेन, स्टेशन बचाने के लिए ग्रामीणों ने घर-घर की थी ट्रेन से यात्रा की अपील

ग्रामीणों से संचालित पहले स्टेशन से 26 को चलेगी पहली ट्रेन, पत्रिका फोटो
सीकर

Rajasthan: खाटूश्यामजी जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 2 की मौके पर मौत, 8 लोग घायल

Khatushyam accident
सीकर

Khatushyam Lakkhi Mela 2026: खाटूश्यामजी के 4.10 लाख भक्तों ने लगाई धोक, इस अफवाह से मेले में घटी श्रद्धालुओं की भीड़

Khatushyam Mela 2026
सीकर

NH-52 Accident: खाटूश्यामजी मेले के दौरान पलटा श्रद्धालुओं से भरा टेंपो, बाइक बचाने के चक्कर में हुआ हादसा, 3 घायल

Reengus Accident
सीकर

Sikar Accident: बर्थडे के दिन इस युवा BJP जिला कार्यकारिणी सदस्य की हुई दर्दनाक मौत, दोस्त ने भी तोड़ा दम, मच गया कोहराम

Ajitgarh Accident
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.