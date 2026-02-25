Sikar: ग्रामीणों से संचालित देश के पहले स्टेशन से 26 फरवरी को चलेगी पहली ट्रेन, स्टेशन बचाने के लिए ग्रामीणों ने घर-घर की थी ट्रेन से यात्रा की अपील

रशीदपुर खोरी स्टेशन पर ट्रेनों का स्थाई ठहराव रेल यातायात व कारोबार को नई दिशा दे सकता है। सीकर जंक्शन पर जगह की कमी होने पर इसे भविष्य में स्थायी ठहराव वाले जंक्शन के रूप में विकसित कर ट्रेनों का संचालन ज्यादा व सुगम किया जा सकता है। रशीदपुरा में प्याज मंडी होने से किसानों व व्यापारियों को भी इससे फायदा हो सकता है। सैनिकों का क्षेत्र होने से उनके आवागमन में भी आसानी होगी।