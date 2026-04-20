खबर ज़रा हटके : PM मोदी की रवानगी के ठीक बाद ये चर्चित विवाह समारोह, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक का रहेगा जमावड़ा

राजस्थान की राजनीति में रिश्तों की एक नई और मधुर तस्वीर सामने आ रही है। प्रदेश की भजनलाल सरकार में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन (UDH) राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा और विराटनगर से भाजपा विधायक कुलदीप धनखड़ मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 को आधिकारिक रूप से 'समधी' बनने जा रहे हैं। मंत्री खर्रा की पुत्री अर्चना और विधायक धनखड़ के पुत्र अनुज परिणय सूत्र में बंधेंगे। यह शादी न केवल पारिवारिक मिलन है, बल्कि इसे राजस्थान का सबसे बड़ा 'सियासी जमावड़ा' भी माना जा रहा है।