Rajasthan News : मंत्री झाबर सिंह खर्रा के ‘समधी’ बनेंगे MLA कुलदीप धनखड़, शादी का कार्ड और एक VIDEO VIRAL

jhabar singh and kuldeep dhankhar
राजस्थान में एक और 'चर्चित' शादी की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा और विराटनगर से भाजपा विधायक कुलदीप धनखड़ के परिवारों के बीच यह वैवाहिक गठबंधन होने जा रहा है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की सुपुत्री अर्चना और विधायक कुलदीप धनखड़ के सुपुत्र अनुज, आगामी 21 अप्रैल को परिणय सूत्र में बंधेंगे। इस शादी को लेकर न केवल शेखावाटी बल्कि जयपुर ग्रामीण के राजनीतिक हल्कों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है।
शादी का मुख्य समारोह मंत्री झाबर सिंह खर्रा के पैतृक गांव भारणी (श्रीमाधोपुर) में आयोजित होगा। खर्रा का मूल निवास स्थान होने के कारण इस आयोजन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कैबिनेट के कई मंत्रियों और प्रदेश के दिग्गजों के पहुँचने की उम्मीद है। भारणी गांव में इस 'वीआईपी' शादी के लिए सुरक्षा और व्यवस्थाओं का खाका अभी से तैयार किया जा रहा है।
शादी की औपचारिकताओं के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। वीडियो में होने वाले समधी यानी झाबर सिंह खर्रा और कुलदीप धनखड़ एक राजस्थानी गाने पर बेहद सादगी और खुशी के साथ झूमते नजर आ रहे हैं। राजनीति की व्यस्तता से दूर दोनों नेताओं का यह दोस्ताना और पारिवारिक अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
यह शादी केवल दो परिवारों का मिलन नहीं, बल्कि दो बड़े वोट बैंक और राजनीतिक क्षेत्रों का जुड़ाव भी है:
जानकारों का मानना है कि इस वैवाहिक रिश्ते से शेखावाटी और जयपुर ग्रामीण के बीच भाजपा का नेटवर्क और अधिक मजबूत होगा। राजस्थान की राजनीति में पारिवारिक रिश्तों का हमेशा से बड़ा महत्व रहा है, और खर्रा-धनकड़ परिवार का यह गठबंधन आने वाले समय में सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को नई मजबूती प्रदान करेगा।
जैसे-जैसे 21 अप्रैल की तारीख नजदीक आ रही है, श्रीमाधोपुर के भारणी गांव में रौनक बढ़ती जा रही है। राजस्थान के ग्रामीण अंचल की सादगी और राजनीति के रसूख का यह अद्भुत संगम इस साल की सबसे चर्चित शादियों में से एक बनने जा रहा है।
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सीकर
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