Rajasthan News : मंत्री झाबर सिंह खर्रा के ‘समधी’ बनेंगे MLA कुलदीप धनखड़, शादी का कार्ड और एक VIDEO VIRAL

राजस्थान में एक और 'चर्चित' शादी की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा और विराटनगर से भाजपा विधायक कुलदीप धनखड़ के परिवारों के बीच यह वैवाहिक गठबंधन होने जा रहा है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की सुपुत्री अर्चना और विधायक कुलदीप धनखड़ के सुपुत्र अनुज, आगामी 21 अप्रैल को परिणय सूत्र में बंधेंगे। इस शादी को लेकर न केवल शेखावाटी बल्कि जयपुर ग्रामीण के राजनीतिक हल्कों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है।