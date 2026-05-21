‘AC में बैठकर नेतागिरी करते हो’ अधूरे प्रोजेक्टों पर गोविंद सिंह डोटासरा ने अफसरों को सुनाई खरी-खरी

बैठक में स्वच्छता कार्यों के टेंडर समय पर जारी करने, वन भूमि में अटकी सड़कों के डायवर्जन कार्य जल्द पूरे कराने, पिपराली चौराहे से पिपराली पुलिया तक सड़क मरम्मत, चिकित्सकों व नर्सिंग कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति रद्द करने तथा झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ अभियान चलाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा अमृत योजना के तहत ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने, सीकर रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम का निर्माण जल्द पूरा कराने, स्वास्थ्य भवनों का उद्घाटन, लक्ष्मणगढ़ जिला अस्पताल और एसके मेडिकल कॉलेज अस्पताल निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।