Rajasthan BJP : 76 ‘सिपहसालारों’ की नई ST मोर्चा टीम घोषित, जानें किसे-क्या मिली ज़िम्मेदारी?   

राजस्थान में आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले में मजबूती से बनाए रखने के लिए भाजपा ने अपनी सांगठनिक मशीनरी को धार देना शुरू कर दिया है। भाजपा ST मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष गोपीचंद मीणा ने शनिवार को प्रदेश कार्यकारिणी की आधिकारिक घोषणा की। इस सूची में न केवल अनुभवी नेताओं को जगह मिली है, बल्कि युवा और नए चेहरों को शामिल कर पार्टी ने भविष्य की लीडरशिप तैयार करने का संकेत दिया है।
पार्टी द्वारा जारी तीन पन्नों की विस्तृत सूची में संगठनात्मक ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए पदों का बंटवारा किया गया है:
|क्र.सं.
|दायित्व
|नाम
|गृह जिला
|01
|प्रदेश उपाध्यक्ष
|श्री विजय मीणा
|जयपुर (सांगानेर)
|02
|प्रदेश उपाध्यक्ष
|श्री अमृतलाल कलासुआ
|डूंगरपुर
|03
|प्रदेश उपाध्यक्ष
|डॉ. ममता मीणा
|सवाईमाधोपुर
|04
|प्रदेश उपाध्यक्ष
|श्री धनाराम मीणा
|सिरोही
|05
|प्रदेश उपाध्यक्ष
|श्री कालूराम मीणा
|जयपुर शहर
|06
|प्रदेश उपाध्यक्ष
|श्री राजेन्द्र मीणा (गुडली)
|करौली
|07
|प्रदेश उपाध्यक्ष
|श्री कांतिलाल डामोर
|डूंगरपुर
|08
|प्रदेश महामंत्री
|श्री महेन्द्र चांदा
|दौसा
|09
|प्रदेश महामंत्री
|श्री राजबहादुर मीणा
|धौलपुर
|10
|प्रदेश महामंत्री
|श्री अशोक मीणा
|कोटा
|11
|प्रदेश महामंत्री
|श्री राजेश कटारा
|बांसवाड़ा
|12
|प्रदेश मंत्री
|डॉ. रमेश राणा (भील)
|जालौर
|13
|प्रदेश मंत्री
|श्री उगाराम भील (दरबारी)
|जैसलमेर
|14
|प्रदेश मंत्री
|श्री दिनेश मीणा
|पाली (सुमेरपुर)
|15
|प्रदेश मंत्री
|श्री राहुल मीणा (भरकऊ)
|भरतपुर (नदबई)
|16
|प्रदेश मंत्री
|श्री संजय मीणा (बटी)
|जयपुर
|17
|प्रदेश मंत्री
|श्रीमती शीला राजकुमार मीणा
|टोंक
|18
|प्रदेश मंत्री
|श्री बृजमोहन मीणा
|दौसा (सिकराय)
|19
|प्रदेश मंत्री
|श्री रामस्वरूप मीणा
|जयपुर
|20
|प्रदेश कोषाध्यक्ष
|श्री केदार मल मीणा
|दौसा
|21
|प्रदेश सह-कोषाध्यक्ष
|श्री रंगलाल मीणा
|सवाईमाधोपुर
|22
|प्रदेश कार्यालय मंत्री
|श्री मानसिंह मीणा
|करौली
|23
|प्रदेश कार्यालय सह-मंत्री
|श्री बाबूलाल मीणा
|जयपुर
|24
|प्रदेश मीडिया प्रभारी
|श्री परमेश्वर मईडा
|बांसवाड़ा
|25
|प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी
|श्री मनोज उगला
|जोधपुर
|26
|प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी
|श्री जमुना लाल मीणा
|भरतपुर
|27
|प्रदेश सोशल मीडिया सह-प्रभारी
|श्री दलपत मीणा
|प्रतापगढ़
|28
|प्रदेश आईटी संयोजक
|श्री रिंकू मीणा
|सवाईमाधोपुर
|29
|प्रदेश आईटी सह-संयोजक
|श्री सम्पत निनामा
|बांसवाड़ा
|30
|प्रदेश आईटी सह-संयोजक
|श्री शेरसिंह मीणा
|सवाईमाधोपुर
|क्र.सं.
|दायित्व
|नाम
|गृह जिला
|31
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्रीमती मंजू मीणा
|जयपुर (आंधी)
|32
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्री रामविलास मीणा
|कोटा (रामगंज मण्डी)
|33
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्री मनोहर लाल राणा
|जालौर
|34
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्रीमती सोनल मीणा
|सलूम्बर
|35
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्री प्रमोद मीणा
|बारां
|36
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्री विमल तावड
|उदयपुर
|37
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्री ओमप्रकाश मीणा
|कोटा देहात
|38
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्री शंकर लाल खराडी
|उदयपुर
|39
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्रीमती आशा मीणा
|बूंदी
|40
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्री हरिकेश मीणा
|टोंक
|41
|प्रदेश प्रवक्ता
|डॉ. बलवीर जीतमल खाट
|बांसवाड़ा
|42
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्री महाबीर मीणा
|कोटा देहात
|43
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्री राजवीर मीणा
|धौलपुर (सरमथुरा)
|44
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्री भैरूलाल मीणा
|उदयपुर
|45
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्री विनोद मीणा
|जयपुर उत्तर
|46
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्री रामावतार मीणा
|सवाईमाधोपुर (बौली)
|47
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्री कांतिलाल अहारी
|बांसवाड़ा (घाटोल)
|48
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्री शिवलाल मीणा
|अलवर
|49
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्री शैतान सिंह मीणा
|बूंदी
|क्र.सं.
|दायित्व
|नाम
|गृह जिला
|50
|प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
|श्री रामेश्वर मीणा
|जयपुर
|51
|प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
|श्री बसन्ती लाल मीणा
|उदयपुर
|52
|प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
|श्री कंवर लाल भील
|झालावाड
|53
|प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
|श्री बलवीर अहारी
|डूंगरपुर (सागवाडा)
|54
|प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
|श्री मांगीलाल भील
|बूंदी
|55
|प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
|श्री बनेसिंह मीणा
|अलवर
|56
|प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
|श्री रामप्रसाद मीणा
|भीलवाडा
|57
|प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
|श्री टुण्डा राम मीणा
|दौसा
|58
|प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
|श्री सौरभ मीणा
|भीलवाडा
|59
|प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
|श्री शिवराज मीणा
|कोटा देहात
|60
|प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
|श्री विपिन मीणा
|दौसा
|61
|प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
|श्रीमती प्रेम देवी मीणा
|जयपुर
|62
|प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
|श्री दीप सिंह
|बांसवाड़ा
|63
|प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
|श्री दुर्गेश भील
|भीलवाडा
|64
|प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
|श्री रामरतन भील
|बूंदी
|65
|प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
|श्री रामजी लाल बेजवाडी
|दौसा
|66
|प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
|श्रीमती ललिता मीणा
|उदयपुर
|67
|प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
|श्री पन्नालाल भील
|चित्तौड़गढ़
|68
|प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
|श्रीमती हकरी देवी
|प्रतापगढ़
|69
|प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
|श्री प्रकाशचन्द्र मीणा
|चित्तौड़गढ़
|70
|प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
|श्री हरकेश मास्टर झर्रा
|सवाईमाधोपुर
|71
|प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
|श्रीमती सुमन मीणा
|दौसा
|क्र.सं.
|दायित्व
|नाम
|गृह जिला
|72
|विशेष आमंत्रित सदस्य
|श्रीमती बरजी देवी भील
|भीलवाडा
|73
|विशेष आमंत्रित सदस्य
|श्री केसराराम गरासिया
|पाली (बाली)
|74
|विशेष आमंत्रित सदस्य
|श्री सुबोधी मीणा
|दौसा (बांदीकुई)
|75
|विशेष आमंत्रित सदस्य
|श्री देवीलाल भगोरा
|उदयपुर
|76
|विशेष आमंत्रित सदस्य
|श्रीमती सरिता मीणा
|टोंक
इस सूची का बारीकी से विश्लेषण करें तो साफ पता चलता है कि भाजपा ने राजस्थान के उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है जहाँ ST समुदाय निर्णायक भूमिका में है:
कार्यकारिणी में प्रदेश मीडिया प्रभारी (परमेश्वर मईडा), सोशल मीडिया प्रभारी (जमुना लाल मीणा) और IT संयोजक (रिंकू मीणा) की नियुक्तियां दर्शाती हैं कि भाजपा अब आदिवासी अंचलों में डिजिटल माध्यम से अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। कई नए चेहरों को प्रवक्ता बनाकर पार्टी ने अपनी संवाद शैली को आक्रामक करने की योजना बनाई है।
प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के कार्यकाल में यह एक महत्वपूर्ण नियुक्ति मानी जा रही है। गोपीचंद मीणा ने स्पष्ट किया कि यह टीम केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भजनलाल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को 'अंतिम छोर' तक पहुँचाने का काम करेगी।
