Rajasthan Monsoon 2026: राजस्थान में समय से पहले दस्तक देगा मानसून! जुलाई में अल-नीनो दिखाएगा असर

आइएमडी ने इस वर्ष राजस्थान में कम बारिश की आशंका को लेकर अल नीनो इफेक्ट को जिम्मेदार माना है। जिसके कारण न केवल प्रचंड गर्मी पड़ेगी बल्कि बारिश भी कम होगी। आइएमडी के अनुसार अप्रैल से जून 2026 के बीच अल नीनो की तटस्थ स्थितियां रहने की प्रबल आशंका है। जुलाई माह से दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अला नीनो की मजबूत स्थितियों के आसार है। इसी के कारण कमजोर मानसून की आशंका ज्यादा है। (आइएमडी) के प्रमुख मृत्युंजया मोहपात्र का कहना है कि अप्रैल से जून तक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन इसके बाद मानसून के दौरान अल नीनो का प्रभाव इसे कमजोर करेगा।