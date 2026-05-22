Melody Toffee : ‘मोदी-मेलोनी मेलोडी’ का मीठा क्रेज, 70% तक बढ़ी टॉफी की डिमांड, जयपुर में हुई आउट ऑफ स्टॉक

Melody Toffee : बंगाल की झालमुड़ी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मैलोनी से जुड़े वायरल मीम्स और रील्स ने पुरानी मेलोडी टॉफी को फिर से चर्चा में ला दिया है। सोशल मीडिया पर मोदी मेलोनी की मेलोडी ट्रेंड होते ही जयपुर शहर में इस टॉफी की मांग अचानक बढ़ गई है। बुधवार रात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह टॉफी 'आउट आफ स्टॉक' हो गई थी। यहीं नहीं दूसरे कारोबारी अब इन मीम्स का इस्तेमाल कर अपने प्रोडेक्ट्स की भी मार्केटिंग कर रहे हैं। जयपुर के दुकानदारों के मुताबिक, इस वायरल वीडियो के बाद मेलोडी टॉफी की मांग में 60-70 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कुछ दुकानों पर तो सुबह-सुबह ही स्टॉक खत्म हो रहा है।