Rajasthan Oil Crisis : HPCL का बड़ा दावा, राजस्थान में पेट्रोल-डीजल का कोई संकट नहीं

Rajasthan Oil Crisis : राजस्थान के अन्य जिलों की तरह जयपुर शहर में भी पेट्रोल‑डीजल की सप्लाई का संकट गहराने लगा है। जयपुर में पेट्रोल‑डीजल की राशनिंग शुरू हो गई है। इस तरह की अफवाहें और असत्यापित संदेश से आम जनता के बीच पेट्रोल‑डीजल के समाप्त होने का भय हो गया है। इस पर देश की दिग्गज ऑयल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आधिकारिक बयान जारी कर साफ तस्वीर पेश की है। HPCL ने साफ किया है कि राजस्थान में ईंधन का कोई संकट नहीं है, बल्कि सप्लाई पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है।