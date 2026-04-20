20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Sikar News: मौसम का मिजाज बदला तो सामने आई ये तस्वीर, बिजली निगम जुटा तैयारियों में

एक्सपर्ट ने बताया कि इस साल जिले में बिजली खपत का आंकड़ा पीक सीजन में 150 लाख यूनिट को भी पार कर सकता है।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Santosh Trivedi

Apr 20, 2026

Rajasthan Cheap Electricity RERC New rule implemented Consumers will get cheap electricity from DF-DSM

फाइल फोटो पत्रिका

सीकर। मौसम का मिजाज बदलते ही बिजली की खपत का आंकड़ा भी चढ़ने लगा है। अप्रेल की शुरुआत में जहां बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जिले में रोजाना बिजली की खपत का आंकड़ा 70 लाख तक पहुंच गया था।

अब पारे में बढ़ोतरी के साथ बिजली खपत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। जिले में 15 दिन में बिजली खपत का आंकड़ा 31 लाख तक बढ़ गया है। रविवार को बिजली का खपत का आंकड़ा 101 लाख यूनिट तक पहुंच गया।

बिजली निगम के अधिशाषी अभियंता संजीव पारीक ने बताया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्ता पूर्ण बिजली सप्लाई देने के लिए निगम टीम लगातार मुस्तैद है। एक्सपर्ट ने बताया कि इस साल जिले में बिजली खपत का आंकड़ा पीक सीजन में 150 लाख यूनिट को भी पार कर सकता है।

इधर, पूरे डिस्कॉम क्षेत्र की बात करें तो पिछले 10 दिन में 700 से 750 मेगावाट तक बिजली की खपत पहुंच गई है। अप्रेल से जून तक बिजली की खपत ज्यादा होती है। विशेषत: शाम 7 से सुबह 5 बजे तक ज्यादा डिमांड बढ़ती है। पिछले साल अप्रेल में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था। भीषण गर्मी के कारण बिजली की डिमांड 750 से 850 मेगावाट तक पहुंच गई थी।

इस साल अप्रेल के शुरुआत में बरसात, ओलावृष्टि और बादलों के कारण बिजली की खपत कम रही। लेकिन बीते दस दिन में सूरज के तीखे तेवर के चलते बिजली की खपत बढ़ गई है।

एसी-कूलर-पंखों ने बढ़ाई खपत

इन दिनों औसत तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच है। घरों-दफ्तरों और अन्य संस्थानों में एसी, कूलर और पंखे लगातार चलने से बिजली की दैनिक डिमांड 700 से 750 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। उपभोकता 2 किलोवाट के बिजली कनेक्शन से तीन-चार किलोवाट तक पंखे, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हाईपावर मशीन, घरेलू आटा चक्की और अन्य उपकरण चला रहे हैं।

छीजत रोकना बनी चुनौती

बिजली की छीजत रोकने की कोशिशों और नवाचार के बावजूद विद्युत के अवैध उपयोग से करीब 3 से 5 प्रतिशत विद्युत छीजत जारी है। जिससे अनियमित वोल्टेज और ट्रिपिंग हो रही है। तेज गर्मी, आंधी-तूफान, बरसात के दौरान समस्या बढ़ती है।

इस तरह होती है बिजली की खपत

1500 वॉट एसी
750 वॉट मिक्सर-ग्राइंडर
600 वॉट वाॅशिंग मशीन
300 वॉट कूलर
250 वॉट रेफ्रिजरेटर
250 वॉट कंप्यूटर
10 वॉट छोटे स्टडी लैंप
75 वॉट पंखा
40 वॉट ट्यूबलाइट-बल्ब
1000 वॉट वाटर मशीन

कोचिंग जोन में अभी से ओवरलोड सिस्टम

कोचिंग जोन में लगातार छात्रावासों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। एक्सपर्ट ने बताया कि कोचिंग जोन क्षेत्र में अभी से सिस्टम ओवरलोड होने लगा है। एक्सपर्ट का कहना है कि यदि निगम की ओर से सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया तो चुनौती बढ़नी तय है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News: दूसरी शादी की सूचना पर थाने पहुंची पहली पत्नी, जानिए इसके बाद जो हुआ
अलवर
women

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Apr 2026 11:19 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar News: मौसम का मिजाज बदला तो सामने आई ये तस्वीर, बिजली निगम जुटा तैयारियों में

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खबर ज़रा हटके : PM मोदी की रवानगी के ठीक बाद ये चर्चित विवाह समारोह, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक का रहेगा जमावड़ा

File PIC
सीकर

UP से सीकर कमाने आया था, 1 महीने से गैस सिलेंडर नहीं मिला, स्ट्रीट वेंडर बोला- अब गांव लौटना पड़ेगा

LPG Gas Cylinders shortage Only One and a Half Days Stock Remaining in gwalior mp news
सीकर

Rajasthan Roadways: शेखावाटी के लिए खुशखबरी, इस जिले के 3 रूटों पर दौड़ेगी ग्रामीण रूट की राजस्थान रोडवेज बस

Rajasthan Roadways
सीकर

Good News: सीकर-धोद के लोगों के लिए राहतभरी खबर, बनेंगे 2 नए बाईपास; जमीन अधिग्रहण जल्द

Rajasthan New Bypass
सीकर

Court News: 7 वर्षीय भतीजी से बलात्कार करने वाले चाचा को 20 साल की सजा, मासूम कोर्ट में भी उसे ‘चाचा’ कहती रही

Rape of niece, rape of niece in Sikar, rape of niece in Rajasthan, rape by uncle, uncle rapes niece, rape of minor, rape of minor in Sikar, rape of minor in Rajasthan, Sikar news, Rajasthan news
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.