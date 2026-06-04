Sikar: जहां दमकल नहीं पहुंच सकती, वहां चल रहे होटल और हॉस्टल,दिल्ली हादसे के बाद भी नहीं चेता प्रशासन

Sikar Fire Risk: दिल्ली में एक होटल में आग लगने से करीब 21 लोगों की मौत हो गई। पत्रिका टीम ने सीकर जिले में होटल, रेस्टोरेंट के सुरक्षा इंतजामों की जांच की तो कई जगह हालात चिंताजनक मिले। पिपराली रोड व नवलगढ़ रोड पर कई रेस्टोरेंट 13 से 15 फीट की संकरी गलियों में मिले। जिनमें एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड भी नहीं जा सकती हैं। वहीं विश्वभर में प्रसिद्ध बाबा श्याम की नगरी खाटूश्यामजी में हालात और भयावह हैं, यहां संकरी गलियों में होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशालाएं व बहुमंजिला शोरूम बने हुए हैं।