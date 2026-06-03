Sikar: अवैध संबंधों ने ली पति की जान, पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार, ससुर ने ही बहू के खिलाफ दर्ज कराया था मामला

रिपोर्ट के अनुसार 6 मार्च को पूजा अपने कथित प्रेमी मनोज के साथ रहने की बात कहते हुए अपने पीहर चली गई थी जिसके बाद पति विकास मानसिक रूप से बेहद परेशान और तनावग्रस्त हो गया। परिवार के अनुसार पत्नी के इस फैसले और दोनों के बीच चल रहे कथित संबंधों को लेकर घर में लगातार तनाव और विवाद की स्थिति बनी रही जिसका सीधा असर विकास की मानसिक हालत पर पड़ा। इसी गहरे मानसिक दबाव और दुख के चलते विकास ने 10 मार्च को आत्महत्या कर ली। विकास के पिता ने मनोज और पूजा के अवैध संबंधों को ही विकास की आत्महत्या का कारण बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पहले मनोज और इसके बाद सोमवार को उसकी पत्नी पूजा को गिरफ्तार कर लिया।