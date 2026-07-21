Sikar Weather Forecast : सीकर में झमाझम बारिश, जलभराव से आम जनजीवन प्रभावित, IMD का नया अलर्ट

Sikar Weather Forecast : सीकर में मंगलवार सुबह तेज बारिश के बाद शहर मे जगह-जगह पानी भर गया। मानसून की दूसरी बारिश से अंडरपास, कॉलोनियां, रेल पटरियां डूब गईं वहीं सीवरेज ओवरफ्लो हो गए है। रेलवे स्टेशन पर भी पानी भर गया। जिस वजह से ट्रेनें काफी लेट हुई और सवारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार, आने वाले 2 दिनों में सीकर जिले में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मानसून की सक्रियता के चलते आने वाले दिनों में तापमान में भी लगातार बदलाव देखने को मिल सकता है।