Sikar: घरेलू विवाद में टंकी पर चढ़े बुजुर्ग के खिलाफ मामला दर्ज, ठेकेदार के डांटने से नाराज नाबालिग भी 5वीं मंजिल पर चढ़ा

घरेलू विवाद का हवाला देकर पांच दिन के भीतर दूसरी बार जलदाय विभाग की ऊंची पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा करना एक बुजुर्ग को महंगा पड़ गया। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) की शिकायत पर पुलिस ने बुजुर्ग के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, सार्वजनिक उपद्रव (न्यूसेंस) फैलाने तथा अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई। पुलिस के अनुसार हमीरपुरा निवासी बुजुर्ग रविवार सुबह फिर से रघुनाथ बालिका विद्यालय के पास स्थित उच्च जलाशय की टंकी पर चढ़ गया। आरोप है कि उसने टंकी के प्रवेश द्वार पर लगे ताले तोड़ दिए, ऊपर चढ़कर कपड़े उतार दिए और काफी देर तक हंगामा करता रहा। इससे मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और प्रशासनिक अधिकारियों को मशक्कत करनी पड़ी।