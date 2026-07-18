शेखावाटी में हर साल पहुंच रहे 3 करोड़ से ज्यादा भक्त, फिर भी दर्शन के लिए स्पेशल बस सेवा नहीं

खाटूश्यामजी भक्त मंडल के अलावा इलाके के ग्रामीणों की ओर से लगातार रोडवेज सेवा शुरू करने की मांग की जा रही है। इसके बाद भी रोडवेज की ओर से खाटूश्यामजी के लिए रोडवेज सेवा शुरू नहीं की जा रही है। इस कारण भक्तों के साथ इलाके के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों का आरोप है कि रसूखदारों की निजी बसों को फायदा पहुंचाने के लिए रोडवेज के लिए खाटू के लिए बस नहीं चलाई जा रही है।