सीकर और बांसवाड़ा में 2 प्रसूताओं की मौत, कोटा में 1 की हालत गंभीर, ICU में कराया भर्ती, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

जानकारी के अनुसार खादरा निवासी अंजली (25) पत्नी राजकुमार सैनी को 12 जुलाई को प्रसव पीड़ा होने पर एमसीएच में भर्ती कराया गया था। 14 जुलाई को सिजेरियन ऑपरेशन से उसने बच्ची को जन्म दिया। परिजन का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने के बावजूद समय पर समुचित उपचार नहीं मिला, जिससे उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। बाद में उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। परिजन उसे चौमूं के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान बुधवार देर रात उसकी मौत हो गई। वहीं, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. हेमंत कटारिया ने बताया कि भर्ती के समय प्रसूता गंभीर एनीमिया से पीड़ित थी और उसे रक्त चढ़ाया गया था। ऑपरेशन के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने पर सभी आवश्यक उपचार किए गए लेकिन हालत गंभीर होने के कारण बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया।