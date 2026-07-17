17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

सीकर और बांसवाड़ा में 2 प्रसूताओं की मौत, कोटा में 1 की हालत गंभीर, ICU में कराया भर्ती, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

राजस्थान के कोटा, बांसवाड़ा और सीकर से प्रसूताओं से जुड़े गंभीर मामले सामने आए हैं। कोटा में सिजेरियन के बाद 1 महिला की हालत गंभीर है और बांसवाड़ा और सीकर में 2 प्रसूताओं की मौत हो गई। तीनों मामलों में परिजनों ने इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए हैं।
2 min read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Jul 17, 2026

Sikar Pregnant Lady Death

मृतका अंजली की फाइल फोटो: पत्रिका

Rajasthan Pregnant Women Death Case Update: जेके लोन अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक प्रसूता की हालत गंभीर होने का मामला सामने आया है। नांता निवासी 30 वर्षीय पार्वती को फिलहाल मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक (एसएसबी) के आइसीयू में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है। परिजन ने ऑपरेशन के बाद लापरवाही के आरोप लगाए हैं।

पति नीनू कुमार के अनुसार प्रसव पीड़ा होने पर रविवार को पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने पर चिकित्सकों ने परिजन की सहमति से बच्चेदानी निकाल दी। इसके बाद भी महिला की तबीयत बिगड़ती गई और उसे आइसीयू में शिफ्ट करना पड़ा।

अस्पताल प्रशासन ने किया इनकार

वहीं अस्पताल प्रशासन ने आरोपों से इनकार किया है। अस्पताल अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा ने बताया कि महिला गंभीर अवस्था में भर्ती हुई थी। उसके दोनों पैरों में पोलियो है और उसे पहले ही रक्त चढ़ाया जा चुका था। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि वह तीन दिन तक दाई से प्रसव कराने का प्रयास करती रही, जिससे बच्चेदानी फट गई और संक्रमण फैल गया। ऐसे में संक्रमित बच्चेदानी निकालना चिकित्सकीय रूप से आवश्यक था। फिलहाल महिला का उपचार जारी है।
बांसवाड़ा: एक और प्रसूता और नवजात की मौत

बांसवाड़ा में एक और प्रसूता और नवजात की मौत

बांसवाड़ा जिले में प्रसूताओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्रसिंह खींवसर के दौरे के दिन ही बुधवार की रात्रि को जिले की एक और प्रसूता की मौत हो गई है। जिले में अब तक 6 प्रसूताओं और 3 नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी है। कालाखुंटा सज्जनगढ़ निवासी शिल्पा (20) पत्नी महेन्द्र को प्रसव पीड़ा होने पर किसी दवाखाने में लेकर गए थे। पर तब तक उसकी डिलीवरी हो गई थी और मृत शिशु का जन्म हुआ था। अत्यधिक रक्तस्त्राव होने एवं प्रसूता की हालत अत्यंत गंभीर होने पर उसे उदयपुर के लिए रैफर कर दिया। 15 जुलाई को उसकी मौत हो गई।

सीकर: सिजेरियन के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, प्रसूता की मौत

मातृ एवं शिशु चिकित्सालय (एमसीएच) में सिजेरियन प्रसव के बाद गंभीर हालत में जयपुर रेफर की गई प्रसूता की चौमूं के एक निजी अस्पताल में बुधवार देर रात मौत हो गई। इसके विरोध में गुरुवार को परिजन और ग्रामीणों ने एमसीएच अस्पताल के बाहर एंबुलेंस में शव रखकर धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

जानकारी के अनुसार खादरा निवासी अंजली (25) पत्नी राजकुमार सैनी को 12 जुलाई को प्रसव पीड़ा होने पर एमसीएच में भर्ती कराया गया था। 14 जुलाई को सिजेरियन ऑपरेशन से उसने बच्ची को जन्म दिया। परिजन का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने के बावजूद समय पर समुचित उपचार नहीं मिला, जिससे उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। बाद में उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। परिजन उसे चौमूं के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान बुधवार देर रात उसकी मौत हो गई। वहीं, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. हेमंत कटारिया ने बताया कि भर्ती के समय प्रसूता गंभीर एनीमिया से पीड़ित थी और उसे रक्त चढ़ाया गया था। ऑपरेशन के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने पर सभी आवश्यक उपचार किए गए लेकिन हालत गंभीर होने के कारण बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया।

कोटा अस्पताल में भर्ती प्रसूताएं मांग रही इच्छा मृत्यु, बांसवाड़ा में 5 महिलाओं की मौत के बाद बोले मंत्री-2 ही जांच योग्य

ये भी पढ़ें
Kota Hospital

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Jul 2026 07:13 am

Published on:

17 Jul 2026 07:13 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / सीकर और बांसवाड़ा में 2 प्रसूताओं की मौत, कोटा में 1 की हालत गंभीर, ICU में कराया भर्ती, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खाटूश्यामजी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज: ई-रिक्शा संचालन के नियम बदले, 5 नए रूट तय

Khatu Shyamji News
सीकर

PWD की लापरवाही: शेखावाटी के बड़े सरकारी अस्पताल के वार्ड की फॉल सीलिंग गिरी, 9 महिला मरीज थीं भर्ती

Sikar SK Hospital Ceiling Collapse
सीकर

राजस्थान: विदेश से गैंग चला रहा रोहित गोदारा, रंगदारी के कॉल से सहमे व्यापारी; कार्रवाई की रफ्तार पर उठे सवाल

rohit godara
सीकर

सीकर का ढ़ाई साल से अटका है मास्टर प्लान, दोनों दलों की तरफ से सियासत, जनता की राहत दूर

Sikar Bypass News
सीकर

सीकर: रोहित गोदारा गैंग के नाम पर 2 प्रॉपर्टी कारोबारियों से 4 करोड़ की रंगदारी, परिवार समेत जान से मारने की धमकी

Rohit Godara Gang
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.