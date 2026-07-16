खाटूश्यामजी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज: ई-रिक्शा संचालन के नियम बदले, 5 नए रूट तय

Khatu Shyamji E-rickshaw: खाटूश्यामजी: बाबा श्याम की नगरी में बढ़ते यातायात दबाव और अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने ई-रिक्शा संचालन पर सख्ती का निर्णय लिया है। अब खाटूश्यामजी में संचालित सभी ई-रिक्शों का अनिवार्य पंजीयन होगा और प्रत्येक वाहन को निर्धारित रूट के अनुसार कलर-कोड व यूनिक स्टिकर जारी किए जाएंगे। तय मार्ग से बाहर संचालन या नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही किराए पर चल रहे ई-रिक्शों के संचालन पर भी रोक लगाने का फैसला किया गया है।