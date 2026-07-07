खाटूश्यामजी मंदिर के पास जल्द बनेगा नया रेलवे स्टेशन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी अहम जानकारी

सीकर। विश्व प्रसिद्ध श्री खाटूश्यामजी मंदिर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को जल्द ही बेहतर रेल सुविधाओं का लाभ मिलेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को श्री खाटूश्यामजी मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर मंदिर के निकट नए रेलवे स्टेशन के निर्माण की योजना पर चर्चा की। बैठक में रेल मंत्री ने भरोसा दिलाया कि परियोजना से जुड़े तकनीकी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा, जिसके बाद स्टेशन निर्माण का काम शुरू होगा।