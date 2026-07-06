सीकर में भीषण हादसा: तेज रफ्तार SUV ने बाइक को मारी टक्कर, लिफ्ट लेकर जा रही महिला सहित 2 लोगों की मौत

पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। हादसे के वक्त बाइक पर दो महिला सहित 3 लोग सवार थे। तभी कुल्हाड़ा के पास तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में भगवती देवी कुमावत निवासी अजमेरी और सुरेंद्र कुमावत निवासी गणेश्वर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, एक अन्य महिला घायल हो गई। जिसकों उपचार के लिए नीमकाथाना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, पुलिस ने मृतकों के शवों को नीमकाथाना के जिला अस्पताल में की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना भिजवा दी है। परिजनों के आने के बाद शवों का पोस्टमार्टम होगा।