Sikar: भू-माफियाओं ने वन विभाग की जमीन पर खड़ी कर दी आलीशान कोठियां, पक्की सड़कें बनवाकर बिजली कनेक्शन भी करवा दिए जारी

अतिक्रमियों ने वर्षों से वन विभाग की जमीन पर कब्जे कर रखे हैं। एक भू-माफिया ने अपनी खातेदारी की जमीन से सटते हुए लगती स्मृति वन की जमीन के कुछ हिस्से में रोड निकाल दी और प्लॉटिंग कर दी है। ठीक एक साल पहले वन विभाग ने इस काॅलोन में वन विभाग के कब्जे वाली अपनी जमीन पर गहरी खाई कर अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी थी लेकिन बावजूद इसके एक मकान मालिक ने वन विभाग की जेसीबी से की गई खाई को भरते हुए अपना मकान बना लिया और आगे तक बाउंड्रीवॉल कर ली है।