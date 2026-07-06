राजस्थान: करणी सेना नेता की हत्या का मुख्य आरोपी नीरज सिंह खाटूश्यामजी से गिरफ्तार, झारखंड का है निवासी

Jamshedpur Karni Sena leader Himanshu Singh Murder: सीकर: झारखंड के जमशेदपुर में हुए चर्चित करणी सेना नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी और बार संचालक नीरज सिंह को राजस्थान के सीकर जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात के बाद से ही फरार चल रहा नीरज सिंह अपने बेटे के साथ प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी में दर्शन करने आया था। दर्शन करने के बाद जैसे ही वह मंडा रोड स्थित एक होटल के रेस्टोरेंट पहुंचा, पहले से जाल बिछाकर बैठी पुलिस ने उसे दबोच लिया।