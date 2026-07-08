Jaipur News: जयपुर में SMS हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर ने की खुदकुशी, घर में फंदे से लटका मिला शव

जानकारी के अनुसार देर रात घरवाले जब घर लौटे तो डॉ. एनएल डिसानिया का शव कमरे के अंदर फंदे पर लटका मिला। उन्हें तुरंत खातीपुरा स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए डॉ. एनएल डिसानिया के शव को सवाई मानसिंह अस्पताल लाया गया है। इस दुखद घटना की जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन सदमे में है। बता दें कि वे पिछले लंबे समय से फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे थे।